Energie globálně zdražují po celém světě. Hromada domácností v tuto chvíli řeší to, jak ušetřit alespoň nějakou tu korunu za vyúčtování, k čemuž vám mohou posloužit i produkty z chytré domácnosti. V jednom z minulých článků jsme se bavili o chytrém osvětlení, které vám šetří nejen peníze, ale také čas a zdraví a nyní se mrkneme na to, k čemu jsou chytré termostatické hlavice, a zda se pomocí nich dá ušetřit.

Co je to chytrá termostatická hlavice?

Chytrá termostatická hlavice se od těch hloupých po vzhledové stránce nijak extra neliší. Má navíc displej a zpravidla bývá o něco větší, což je pochopitelné. Musí v ní být totiž baterie a další součástky, skrz které se napojí na bránu. Hlavice mohou mít několik standardů, mezi ty nejrozšířenější však patří Zigbee, Wi-Fi a Z-Wawe. Jinak ale funguje na stejném principu, jako ta hloupá. Můžete ji připevnit na téměř jakékoliv topení a užít si tak výhody, mezi které patří hlavně automatizace topení a chytré domácnosti a šetření peněz za vytápění. Jestliže vás zajímá konkrétní příklad, určitě mrkněte na recenzi Aqara hlavic.

Jak funguje chytrá termostatická hlavice a jaké má výhody?

Chytré hlavice mají oproti těm hloupým hned několik výhod. Už jsme zmínili displej, což je důležitá součást. Přímo na něm si totiž můžete navolit teplotu, což je mnohem jednodušší, než štelování čísel na hloupé hlavici. Kromě teploty můžete sledovat také další věci, jako je třeba senzor otevřeného okna, nebo aktuální stav připojení.

Většina hlavic má v sobě navíc zabudovaný teploměr, díky čemuž si můžete zautomatizovat domácnost. Je třeba dodat, že ne vždy to funguje úplně stoprocentně, jelikož je hodnota pochopitelně zkreslena vzdáleností hlavice od topení, takže na druhé straně místnosti může být úplně jiná teplota, ale jako základ to stačí a čísla většinou nebývají úplně mimo.

Pokud byste chtěli, můžete si koupit teploměr, který dáte doprostřed místnosti a právě ním se může pak hlavice řídit. Hlavice díky vámi přednastavené teplotě pozná, že už je v místnosti dostatečné teplo a může přestat topit, což vám samozřejmě šetří peníze.

Jak ušetřit pomocí chytrých hlavic?

Chytré hlavice šetří peníze hned několika způsoby. Stejně jako v recenzi na Aqara hlavice i zde položíme řečnickou otázku, zda stahujete topení, když jdete do zaměstnání, na výlet, večeři, či kamkoliv jinam a víte, že nebudete několik hodin doma. Většina lidí to totiž nedělá a doma tak topíte maximálně rybičkám (které to mimochodem opravdu nepotřebují). Výrobci, kteří se zabývají chytrými termostatickými hlavicemi vyvíjí vedle hardwaru také aplikace, které zvládají hromadu funkcí.

Mezi ty nejdůležitější patří rozhodně rozvrh, který si nastavíte podle toho, jaké jsou vaše návyky. Pokud víte, že budete 8 hodin v práci, je zbytečné topit doma na 20 stupňů, ale stačí vám kupříkladu 16 a teplota se může zvyšovat až v době, kdy se budete pomalu chystat domů. Stejně tak nepotřebujete mít přes den zatopeno v ložnici, kam se chodíte jen vyspat. Zkrátka těch možností, jak ušetřit je celá hromada. Navíc se nemusíte bát, že když si takto nastavíte rozvrh, ale půjdete z práce dřív, bude vám zima. Topení si můžete samozřejmě během několika vteřin přes mobil zase zapnout.

How to install your Smart Radiator Valves Starter Pack – Installing the Netatmo Smart Radiator Valve

Další výhodou chytrých hlavic je fakt, že umí rozpoznat otevřené okno/dveře a přestanou topit. V této době rozhodně není nic zbytečnějšího, než topit Pánu Bohu do oken a tak pokud hlavice rozpozná, že jste zapomněli zavřít okno, prostě uzavře ventil a upozorní vás notifikací.

Kolik stojí chytrá termostatická hlavice?

Chytré termostatické hlavice nejsou úplně levnou záležitostí a tak může nějakou dobu trvat, než se vám investice vrátí. To ale záleží pochopitelně na tom, jak moc topíte a kolik máte radiátorů. Ty nejlevnější hlavice se dají sehnat okolo 1 000 Kč, kvalitnější pak vyjdou na 1 500 – 2 500 Kč podle výrobce a toho, co jaké funkce a protokoly podporují.

Jaké máte zkušenosti s termostatickými hlavicemi?