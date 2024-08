To, že Elon Musk je kontroverzní osobnost, je známá věc. Zdálo se, že jeho kousek s koupením a přejmenováním Twitteru na X hned tak něco nepřekoná. Tentokrát ale vymyslel něco nového. Zažaloval svoje vlastní zákazníky, protože už u něho nechtějí utrácet peníze.

Když koupil Twitter a nastolil nové podmínky a situace pomalu eskalovala. Elon Musk pod záštitou boje za svobodu rušil omezení, které dřívější Twitter měl a následkem toho se celá síť X stávala pro některé inzerenty příliš kontroverzní až nepřijatelná. Rozhodli se tedy z X odejít, což Elon Musk komentoval slovy: „Go… fuck… yourself…„. Něco jako „jděte do háje“, ale výrazně méně slušně.

Těžko mít inzerentům za zlé, že ho poslechli. Asi ne doslova, ale Elonova síť X pocítila odliv inzerentů. Elon Musk na to reaguje tím, že zažaloval Světovou federaci inzerentů (WFA), konkrétně pak společnosti Unilever (světový výrobce potravin a přípravků pro péči o tělo), Mars (cukrovinky včetně známé tyčinky), Ørsted (dánská společnost zabývající se obnovitelnými zdroji) a CVS Health (americká zdravotnická společnost). Prý se jedná o nezákonné spiknutí, které ho připravilo o miliardy dolarů.

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024