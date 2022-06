Elon Musk prý od Twitteru získá žádaná data o uživatelích

Jak se zdá, prodej společnosti Twitter Inc. do rukou amerického miliardáře Elona Muska přešel do další fáze. Přesněji řečeno se blíží rozhodnutí o tom, zda k obchodu skutečně dojde. Současní provozovatelé stejnojmenné sociální sítě podle zpráv redakce The Washington Post nakonec kývnou na dřívější Muskův požadavek a ukáží mu některá interní data. Současný šéf firem Tesla či SpaceX se zajímá o to, jak velká část příspěvků (tweetů) je dílem SPAM robotů či falešných účtů.

Nedávná nabídka odkoupení Twitteru za 44 miliard amerických dolarů byla ze strany Muska pozastavena, neboť se mu nezdál údaj, který od provozovatelů sítě původně dostal. Na Twitteru je prý maximálně 5 % falešných či SPAM účtů, což si chce ale podnikatel sám ověřit. I když současní provozovatelé oficiálně nepotvrdili, že data skutečně předají, dle vyjádření se snaží celý obchod úspěšně dokončit a s druhou stranou se domluvit.

Někteří experti jsou nicméně na pochybách, zda se mezi více než 500 miliony tweetů, které se na síti objeví každý den, podaří podezřelé příspěvky či uživatele spolehlivě najít.

Myslíte, že Musk Twitter nakonec opravdu koupí?

Zdroj: acentral