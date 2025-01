Elon Musk prý zvažuje převzetí TikToku. Na rozhodnutí má už jen 5 dní

Reklama

ByteDance se dostala do nemilosti v Kanadě a následně v USA. Ačkoliv žádné přímé důkazy neexistují, vlády ji podezřívají, že by mohla zneužívat data uživatelů a předávat je čínské straně. A tak musela vyklidit nejprve pole působnosti v Kanadě a do 19. ledna musí podle rozhodnutí soudu v USA prodat TikTok.

Pokud by firma tuto populární sociální síť do dané lhůty neprodala, dojde k úplnému zákazu TikToku ve Spojených státech amerických. Jak jsme vás už informovali, před několika dny se do sporu vložil nově zvolený prezident USA Donald Trump, který žádá, aby mohl vše diplomaticky vyřešit.

A nově se po jeho bok postavil prý i Elon Musk, který ho nejen podpořil v prezidentské kampani, ale zároveň mu bylo přislíbeno také ministerské křeslo. Teď se spekuluje o tom, že by majitel sítě X mohl převzít právě i TikTok.

TikTok zvěsti popírá

Agentura Bloomberg přinesl zprávu o tom, že právě Elon Musk by mohl začít spravovat TikTok v USA. Jistou logiku to má, protože Musk už díky síti X (dříve Twitter) zkušenosti s vedením sociální sítě má. Ambice má také velké a s Donaldem Trumpem je teď velmi zadobře.

Nicméně, vedení mateřské společnosti ByteDance zatím popírá, že by podobný krok byl v plánu. A to i když prý v samotné ByteDance tuto možnost silně zvažují. Nevyjádřil se k tomu zatím ani Elon Musk.

Faktem ale je, že čas kvapí. ByteDance má čas už jen do 19. ledna. A jelikož Donald Trump začne vládnout až 20. ledna, zatím je bezmocný i on. Musíme si proto pár dní počkat a zjistíme, jaký bude další osud TikToku.

Uvítali byste, kdyby Musk převzal Tiktok?

