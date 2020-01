To, že je Elon Musk do Marsu v podstatě zamilován není žádné tajemství. Neustále nám vykládá o cestování a kolonizaci Rudé planety a rád by zašel ještě dál. Jako první plánuje nákladní misi, kterou by rád uskutečnil do roku 2022. V ní se zároveň otestuje, zda je loď SpaceX Starship dostatečná k přepravě lidí a zda se na ní může stavět první meziplanetární dopravní systém, který by lidem umožnil cestovat vesmírem již v této dekádě. Nový prototyp má být začít testován již na konci března. Přesto, že Muska a jeho odhady dobře známe, tentokrát by to mohlo vyjít. Tedy, pokud vše půjde samozřejmě podle plánu (na mysli máme testování raket).

Poznámka redakce SpaceX a technologie mají úzkou spojitost. Nejsme totiž pouze Svět Androida, ale také Svět Zítřka. Nejnovější technologie nás baví a Muskovi i jeho SpaceX fandíme. Věříme, že je tato zpráva natolik zajímavá, aby se objevila i na našem serveru. Třeba budou i naši potomci jednou odemykat jejich chytré rakety pomocí zařízení s Androidem.:-)

Jeden z největších vizionářů uplynulé dekády však na Twitteru přišel s ještě sebevědomějším plánem. Do roku 2050 chce mít na Marsu 1 milion lidí a postavené město. A jak toho chce docílit? Postaví tisíc znovu použitelných kosmických lodí, kam vměstná sto cestujících a samozřejmě potřebné vybavení, stavební stroje, jídlo a vodu a po dobu deseti let budou tyto lodě létat na Mars a zpět na Zemi. Jeho finálním plánem je tedy vypuštění tří lodí denně.

Odlétat se bude z jižního Texasu, přičemž nastoupit může každý. Musk dokonce navrhuje, aby si na odlet mohl půjčit kdokoliv, kdo na to nebude mít prostředky. Na Marsu bude totiž mnoho pracovních míst, která by lidem umožňovala splácet tuto jednosměrnou letenku. Z důvodu úspory paliva bude SpaceX využívat Hohmannovu elipsu. Země a Mars jsou k sobě nejblíže pouze jednou za 25 měsíců. Během této doby se srovná všech tisíc lodí na oběžné dráže Země a následně se vydají na Mars, kam doplují asi za měsíc.

Dokáže Elon Musk kolonizovat Mars?

