Xiaomi brzy uvede do prodeje své první elektromobily

Modely SU7 a SU7 Max by mohly vyjít ještě tento měsíc

V budoucnu chce Xiaomi dotáhnout Porsche či Teslu

Xiaomi neustále světu dokazuje, že nechce být jenom pouhým výrobcem chytrých telefonů a příslušenství. Část jeho širokého sortimentu jiných produktů, například vychytávek do domácnosti, se prodává i na tuzemském trhu – vypíchnout můžeme třeba fritézu Xiaomi Smart Air Fryer 6.5, která je aktuálně k dispozici za dosud nejnižší cenu. Koncem loňského roku se společnost poprvé oficiálně pochlubila svým prvním elektromobilem, který by se mohl do prodeje dostat už velice brzy.

Dvojice vozidel Xiaomi SU7 a SU7 Max si svou premiéru odbyla tak napůl. Inženýři se sice pochlubili řadou technických detailů, fotografií a posléze i snímkem interiéru, avšak některé podrobnosti stále zůstávají neodhaleny. Neznáme navíc ani cenu, o které ale šéf Xiaomi Lei Jun v minulosti prozradil, že bude sice vyšší, ale plně ospravedlnitelná.

Nyní se spekuluje, že by Xiaomi mohlo elektromobily uvést do prodeje ještě koncem tohoto měsíce, a to v rámci speciálního eventu. Informace přichází z čínského serveru Lanjinger, na jehož zprávu upozornil portál ArenaEV. Ke svým novým majitelům by se pak měla první auta dostávat někdy v druhém kvartálu letoška.

Xiaomi na své elektromobily sází opravdu ve velkém a má nemalé ambice. Firma věří, že by v budoucnu mohla konkurovat gigantům, jako jsou Tesla či Porsche, a během následujících 15–20 let by se ráda prodrala mezi pětici nejlepších automobilek světa.

První model už se veřejnosti stihnul ukázat hned na několika místech. Xiaomi svůj elektromobil vystavuje v čínských kamenných prodejnách, ale vyslalo jej také na nedávno proběhlý kongres MWC 2024, kde jsme jej viděli na vlastní oči. Interiér jsme si sice vyfotit nemohli, ale minimálně pěkný zevnějšek si na našich fotkách, umístěných napříč celým tímto článkem, můžete prohlédnout i vy.

Jak se elektrovůz Xiaomi SU7 líbí vám?

Zdroje: ArenaEV, Reuters