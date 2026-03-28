Ideální na chatu: Záložní zdroj EcoFlow DELTA 2 Max je o 24 tisíc levnější oproti původní ceně!

EcoFlow DELTA 2 Max přišel před třemi lety za 49 990 Kč, dnes ho Heureka nabízí od 25 990 Kč Baterie LiFePO4 s 3 000 cykly znamená reálně skoro deset let každodenního používání bez výrazné degradace Kapacita 2 048 Wh a výstupní výkon 2 400 W — napájí prakticky cokoliv doma, na chatě nebo při výpadku proudu Jakub Kárník Publikováno: 28.3.2026 06:00 Bateriové stanice jsou jedna z těch kategorií, kde se vyplatí počkat. EcoFlow DELTA 2 Max přišel v roce 2023 za padesát tisíc, tehdy nastavoval laťku výkonu i kvality. Dnes se za 26 tisíc pořídí na Heurece prakticky stejný hardware — a právě vylepšené LFP články druhé generace dělají z téhle stanice jeden z nejsmysluplnějších nákupů, které teď v kategorii záložního napájení uděláte. Proč LFP články mění celou rovnici Co tohle v praxi zvládne napájet Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro chataře, lidi řešící výpadky proudu nebo solární balkónové systémy — kapacita 2 kWh s výkonem 2 400 W pokryje většinu domácích spotřebičů.⚠️ Zvažte, jestli nepotřebujete víc — kapacitu lze rozšířit až na 6 144 Wh přidáním dvou přídavných baterií, ale každá stojí další peníze.💡 Za 25 990 Kč dostanete LFP baterii s životností 3 000 cyklů a nabíjení z nuly na 80 % za 53 minut z AC Proč LFP články mění celou rovnici Starší bateriové stanice — včetně první generace — používaly NMC články, které po 500–800 cyklech začínají znatelně ztrácet kapacitu. Druhá generace přešla na LiFePO4, která garantuje 3 000 cyklů na 80 % kapacity. Při každodenním nabíjení a vybíjení to vychází na zhruba deset let provozu. EcoFlow navíc přidalo pětiletou záruku, takže první roky máte i smluvně kryté. Co tohle v praxi zvládne napájet Výstupní výkon 2 400 W trvale, špičkově 4 800 W — to znamená ledničku, televizi, světla, notebook a nabíječky mobilů zároveň bez problémů. Patentovaný X-Boost navíc poradí si i se spotřebiči do 3 100 W, třeba s varnou konvicí nebo fénem. A pokud máte balkónové solární panely nebo uvažujete o jejich pořízení, DELTA 2 Max se přes systém PowerStream propojí přímo s nimi — ukládá přebytky ze dne a používá je večer.