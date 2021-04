VIDEO: Parádní záběry od DxOMark ukazují, jak se testuje odezva displejů

Pokud alespoň občas sledujete výsledky testování mobilních telefonů na populárním serveru DxOMark, pravděpodobně jste si všimli, že po letech recenzování fotoaparátů se nyní tento tým specializuje i na další hardwarové součásti mobilů. Patří mezi ně například i displeje. Žebříček smartphonů, které prošly testem obrazovky, čítá na tomto webu kulatých dvacet modelů a dál roste. Nyní DxOmark na Facebooku zveřejnil video, ve kterém velmi poutavě ukazuje proces testování odezvy displejů.

Abychom si upřesnili, o čem se přesně bavíme, tak rychlost odezvy (tzv. sampling nebo response rate) je doba, po jaké zvládne obrazovka a potažmo i systém zareagovat na dotyk. Čím nižší číslo, tím samozřejmě lépe. Aby telefony měly odezvu co nejrychlejší, a to zejména kvůli hraní her, snaží se výrobci zvyšovat vzorkovací frekvenci pro snímání dotyků. Hodnoty přitom v posledních měsících rostou velmi rychle. Loňský herní kousek Black Shark 3 přišel s frekvencí 270 Hz, letošní Black Shark 4 hodnotu katapultovat na 720 Hz. Tyto přístroje jsou právě v hlavní roli zmíněných záběrů.

Video, kde DxOMark předvádí testování odezvy displejů těchto herních mobilů, si určitě pusťte. Uvidíte v něm nejen velmi zajímavé zpomalené záběry zachycující dokonce i obnovování jednotlivých snímků obrazovky, ale také výsledek celého porovnání. Black Shark 4 byl samozřejmě rychlejší. Na závěr doplníme, že žebříčku nejlepších displejů podle DxOMark momentálně vévodí Samsung Galaxy S21 Ultra a na dvacátém místě je právě třetí Black Shark. Kam se zařadí jeho nástupce, který právě prochází testováním?

Máte přehled, jakou “dotykovou” frekvenci má váš mobil?

Zdroj: DxOMark