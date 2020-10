DualSense ovladač od PlayStation 5 jde připojit k PC a Android zařízením

Skvělá zpráva pro konzolové a mobilní “pařany”. Ovladače DualSense od nedávno představené novinky PlayStation 5 podle zjištění jednoho z recenzentů podporují spojení s počítačem a Android zařízeními. Objev má na svědomí Austin Evans, který se s výsledkem pokusu pochlubil ve svém videu na YouTube. Přes kabel dokázal ovladač úspěšně propojit s notebookem, přes Bluetooth zase s Android mobilem. Šlo konkrétně o Pixel 5 od Googlu.

PS5 – Unboxing the DualSense Controller!

Zajímavé je, že japonská firma Sony zatím tvrdí, že DualSense komunikuje pouze s novou konzolí. Má pravdu jen částečně. Video dosvědčuje (čas 6:20), že spojení se dá navázat i s počítačem i mobilem. Uživatel je nicméně ochuzen o pokročilé funkce jako je haptická odezva nebo adaptivní tlačítka.

Spoustu věcí ještě mohou změnit budoucí aktualizace firmware. Třeba i propojitelnost se starším PlayStation 4, která nyní nefunguje. Nová konzole páté generace se začne prodávat 12. listopadu. Kompatibilita (i když zatím neoficiální) ovladače DualSense s počítači a Android zařízeními by mohla trochu zvednout zájem. I když to zatím nevypadá, že by to bylo potřeba.

Zdroj: XDA