Dreame představilo robotický vysavač budoucnosti. Umí něco, co vás dostane

Firma Dreame představila robotický vysavač Matrix10 Ultra s unikátní dokovací stanicí

Stanice umí automaticky vyměnit špinavé mopovací hlavy za čisté – takovou funkci má jen málokdo
V Evropě stojí 1 599 eur, v Česku zatím není oficiálně dostupný

Jakub Kárník
Publikováno: 2.10.2025 08:00

Robotické vysavače s mopovací funkcí jsou dnes standard. Problém ale je, že mopy rychle zašpiní a robot pak jen rozmazává nečistoty po celé podlaze. Čínská firma Dreame na to přišla s neobvyklým řešením: dokovací stanice, která automaticky vymění špinavý mop za čistý. Model Matrix10 Ultra byl představen na letošním veletrhu IFA 2025 a teď se dostává do prodeje v Evropě a Severní Americe. V Česku zatím oficiálně k dispozici není, ale vzhledem k tomu, že Dreame expanduje rychle, asi to nebude trvat dlouho.

Jak funguje výměna mopů?

Dokovací stanice Multi-Mop Changing Station má v sobě zásobník s náhradními mopovacími kartáči. Když robot zjistí, že jsou mopy špinavé, vrátí se na stanici, kde se automaticky vymění za čisté. Ty použité stanice vypere v horké vodě o teplotě 100 °C a poté usuší. Celý proces probíhá bez zásahu uživatele. V praxi to znamená, že robot může uklidit větší plochu, aniž by musel přerušit práci kvůli zašpiněným mopům. To je užitečné hlavně ve větších domácnostech nebo bytech s tvrdými podlahami.

Síla a navigace na úrovni nejlepších

Dreame Matrix10 Ultra má sací výkon 30 000 Pa, což je na úrovni nejlepších modelů. K tomu používá duální rotační kartáče, které by měly minimalizovat zamotávání vlasů – časté trápení majitelů robotických vysavačů. Navigace je postavená na DToF senzoru, který dokáže rozpoznat přes 240 typů překážek. Robot umí přelézt práh vysoký až 8 centimetrů (ve dvou krocích po 4 cm) a při mopování automaticky zvedne mopovací hlavy, když narazí na koberec. Zajímavé je, že navigační systém je zasouvací – když robot najede pod nízký nábytek, senzor se schová dovnitř, aby se vešel i pod gauč nebo postel.

Cena a dostupnost

Matrix10 Ultra se v Evropě prodává za 1 599 eur (zhruba 39 tisíc korun), v USA za 1 999 dolarů. V některých obchodech v Nizozemsku, Španělsku nebo Německu se dá sehnat i se slevou – třeba za 1 399 eur. V Česku ale zatím oficiální distribuce není, takže si ho můžete objednat leda přes zahraniční e-shopy, což obvykle znamená delší dodací lhůtu a komplikace se zárukou. Dreame v Česku expanduje postupně – nedávno na náš trh dorazil unikátní Dreame Aqua10 Ultra Roller s válečkovým mopem.

Koupili byste si robotický vysavač za 40 tisíc?

Zdroj: Notebookcheck, RoboCleaners