Dreame Black Friday již odstartoval! Využijte slevy napříč celým sortimentem Hlavní stránka Články Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.11.2025 13:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Black Friday je pro technologické nadšence ideální příležitostí, jak upgradovat svou domácnost. Značka Dreame, známá zejména posouváním limitů v oblasti robotického úklidu, spouští masivní slevy na své vlajkové lodě. Přinášíme přehled dvou klíčových modelů, které se nyní opravdu vyplatí koupit. Vlajková loď autonomie: Dreame X50 Ultra Complete X50 Ultra Complete není jen robotický vysavač – je to plně autonomní úklidový systém, který posouvá hranice bezúdržbového provozu. Tento model je zaměřen na maximální efektivitu a minimální zásah uživatele. Jde o vůbec první robotický vysavač se systémem výsuvných nohou pro překonávání překážek. X50 Ultra Complete čistí i rohy a odstraňuje nečistoty podél stěn či nábytku. Foto: Dreame Sací výkon 20 000 Pa: Vysoký sací výkon zajistí hloubkové čištění koberců a odstranění i hluboko usazeného prachu a jiných nečistot. Revoluční překonávání překážek: Díky integrovaným zvedacím nohám robot překonává prahy a jiné dvoustupňové překážky s výškou až 6 cm (u jednostupňových překážek do 4,2 cm). Toto řešení zajišťuje nepřetržité pokrytí a úklid celé domácnosti. Technologie TripleUp & SideReach: Robot nejenže zvedá kartáče během mopování, ale díky vysouvatelnému mopu vyčistí i rohy podél stěn – místa, kde běžné roboty selhávají. Také zajišťuje, aby se mopy během vysávání koberců dostatečně nadzvedly a koberce nenavlhčily. Automatická údržba: Díky multifunkční stanici robot automaticky čistí mopy horkou vodou, suší je a vyprazdňuje nádobu na prach. Zvládne překonat prahy a jiné překážky až do výšky 6 cm. Foto: Dreame H14 Dual: Vysavač a mop v jednom s automatickou údržbou Jako druhý klíčový model ze zlevněné nabídky vybíráme Dreame H14 Dual, který slučuje vysávání a mokré mytí do jednoho kroku. Je ideální pro ty, kteří preferují aktivní kontrolu nad čištěním, ale vyžadují špičkovou technologii. S jedním vysavačem odstraníte suché i mokré nečistoty. Foto: Dreame Dualita funkcí: Současně vysává suché nečistoty a čistí podlahy mokrým válcem, čímž šetří čas a zajišťuje hlubokou čistotu bez potřeby dvou různých přístrojů. Pokud potřebujete jen vysát koberce, použijete multifunkční kartáč na vysávání, který je součástí balení. Automatické čištění válcového kartáče horkou vodou: Největší inovací je čisticí stanice, která automaticky propláchne kartáč horkou vodou (až 60 °C) a následně ho vysuší. Tento proces eliminuje zápach a šíření bakterií z mokrého válce. Inteligentní detekce znečištění: Vysavač v reálném čase detekuje míru znečištění podlahy a automaticky reguluje množství vody a sací výkon pro optimální výsledek. Manévrovatelnost: Díky mimořádně flexibilnímu tělu vysavače které se ohne o 180 stupňů, je práce s H14 Dual nenáročná. Bez námahy tak dosáhnete čistoty i pod nízkým nábytkem. Sada nástavců: Kromě vysávání či mytí podlah zvládnete pomocí různých nástavců vysavače vysát i nábytek, sedačku či dokonce i interiér auta. Multifunkční vysavač, se kterým vyčistíte celou domácnost. Foto: Dreame Black Friday slevy se netýkají jen zmíněných vlajkových lodí. Nabídka je mnohem širší a pokrývá celý sortiment od pokročilé robotiky přes tyčové vysavače až po inteligentní osobní péči. Pokud hledáte výkon, autonomii a inovaci za za nejvýhodnější ceny roku, nyní je ten správný čas investovat. Prohlédněte si celou Black Friday nabídku na dreame.cz. Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Dreame slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024