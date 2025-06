Dreame ukázalo vysavač s údajně revolučním mopem a špičkovým výkonem sání

Čínská společnost Dreame představila svůj nejnovější přírůstek do portfolia robotických vysavačů s mopem. Model Aqua 10 Pro Track přichází s několika revolučními funkcemi, z nichž nejzajímavější je bezesporu válcový mopovací systém TrackSync, který se průběžně čistí horkou vodou. Vysavač se dostal do předprodeje v Singapuru za 1 899 SGD (v přepočtu asi 32 tisíc korun), běžná cena by pak měla činit 2 699 SGD (přibližně 46 tisíc korun v přepočtu).

Válcová technologie pro dokonalé mopování

Hlavní předností novinky je jednoznačně válcový mopovací systém TrackSync, který je údajně první svého druhu. Na rozdíl od běžných rotačních mopů, které se během úklidu postupně znečišťují, tento systém průběžně oplachuje mop horkou vodou o teplotě 45 °C, díky čemuž je povrch vždy čistý a nedochází k rozmazávání nečistot po podlaze. Současně dochází k automatickému vytlačování špinavé vody z mopu, aby se zabránilo zpětnému znečištění.

Po dokončení úklidu dokovací stanice automaticky umyje mopovací válec vodou ohřátou na 100 °C, což efektivně odstraní mastné nečistoty a bakterie. Následně mop vysuší proudem horkého vzduchu o teplotě 60 °C, čímž zase zamezí vzniku nepříjemných zápachů a množení bakterií.

Překonává překážky jako žádný jiný

Dreame Aqua 10 Pro Track se může pochlubit také systémem ProLeap, který mu umožňuje překonávat překážky až do výšky 6 cm. Díky tomu si robot poradí i s prahy dveří či přechody mezi různými typy podlah, což významně rozšiřuje jeho možnosti použití v moderních domácnostech.

Vysavač navíc disponuje inteligentním systémem VersaLift DToF, který dokáže automaticky snížit či zvýšit výšku skeneru podle situace. To znamená, že při úklidu pod nábytkem se skener zatáhne a robot může pracovat i v nízkých prostorech, zatímco v otevřených místnostech se skener vysune pro 360° skenování prostoru a identifikaci až 240 různých typů předmětů.

Duální čisticí systém pro domácnosti s mazlíčky

Pro majitele domácích mazlíčků nabízí Dreame Aqua 10 Pro Track speciální funkci v podobě duální nádrže na čisticí prostředky. Jedna část obsahuje běžný čisticí prostředek na podlahy, zatímco druhá je určena pro speciální přípravek na odstranění zápachu od domácích mazlíčků. Prostřednictvím aplikace si navíc můžete nastavit, jak často se má který prostředek používat, což vám umožňuje přizpůsobit úklid vašim specifickým potřebám.

Pokud jde o sací výkon, robot nabízí impozantních 25 000 Pa, což patří mezi ty nejlepší hodnoty na trhu. V kombinaci s dvojitým kartáčem HyperStream proti zamotávání vlasů zajišťuje efektivní sběr nečistot i dlouhých vlasů. Výrobce se chlubí, že díky unikátnímu designu vzduchového kanálu a dvojitého kartáče se vlasy nezamotávají, což usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost zařízení.

Chytré funkce pro maximální pohodlí

Vysavač disponuje řadou chytrých funkcí, které zpříjemňují jeho používání. Kromě již zmíněného automatického vyprazdňování, čištění a sušení mopu nabízí také automatické vysypávání prachu do prachového sáčku v dokovací stanici o objemu 3,2 litru, jenž vystačí až na 100 dní používání. Samozřejmostí je propojení s mobilní aplikací, která umožňuje plánování úklidu, nastavení zakázaných zón nebo sledování historie úklidu.

Pořídili byste si tento vysavač, kdyby dorazil do Česka?

Zdroje: Dreame (1, 2), Notebookcheck