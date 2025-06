Wyze Bulb Cam je žárovka a bezpečnostní kamera v jednom. Nahrává ve 2K, má noční vidění a nestojí mnoho

Chytré zabezpečení okolí domu bez vrtání a kabelů? Americká značka Wyze přišla s neotřelým řešením: nová Bulb Cam je venkovní bezpečnostní kamera integrovaná přímo do LED žárovky. Stačí ji našroubovat do běžné E26 objímky a rázem máte světlo i dohled nad domem, a to bez nutnosti napájecích kabelů nebo baterií.

2K obraz, noční vidění a ukládání na microSD

Nová „žárovkokamera“ nabídne 2K záznam s barevným nočním viděním, široký 160° záběr a také obousměrné audio. S ostatními zařízeními komunikuje přes Wi-Fi a umožňuje lokální záznam na microSD kartu (až 256 GB), takže není nutné platit cloudové úložiště, pokud o něj vyloženě nemáte zájem. Co se nicméně týče dodatkových služeb, výrobce nabízí i pokročilé AI funkce a notifikace skrze placený plán Cam Unlimited Pro.

Jednoduchá montáž a přídavné žárovky

Instalace podle Wyze nezabere víc než pár vteřin. Kamera je kompatibilní s běžnými venkovními svítidly (do hloubky 7,9 cm) a můžete ji ručně natočit, naklopit i vysunout. Výrobce má v nabídce i takzvané Accessory Bulbs (prodávají se samostatně), tedy přídavné žárovky, které se s kamerou automaticky synchronizují a rozšíří tak pohybem aktivované osvětlení třeba kolem celé terasy.

Smart funkce i bez drátů

Wyze Bulb Cam zvládne i automatické stmívání, rozsvícení při pohybu nebo časové rozvrhy. Pokud někdo vstoupí do zóny sledování, můžete mu skrze mobil okamžitě promluvit nebo spustit sirénu. A díky integraci s Alexa, Google Home i IFTTT ji snadno napojíte na zbytek své chytré domácnosti.

Kdy a za kolik?

Bulb Cam se prodává za 49,98 dolaru (1 100 Kč v přepočtu), v sadě s přídavnou žárovkou pak vyjde na 64,98 dolaru (1 400 Kč v přepočtu). Vše je již dostupné na oficiálním e-shopu. Že by se novinka podívala do Česka, je bohužel nepravděpodobné, ale určité alternativy v našich končinách seženete. Svou vlastní „žárovkokameru“ prodává například značka IMOU, na Alze ji přitom seženete za 1 299 Kč.

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Pořídili byste si takovou chytrou kameru?

Zdroje: Wyze, The Verge