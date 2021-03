Draží se první tweet. Jak to funguje proč je aktuální cena tak šílená?

V dnešní době není problém prodat téměř cokoli. Dokonce i vlastní digitální díla či jiné stopy uložené v kyberprostoru. Zakladatel a šéf Twitteru Jack Dorsey se rozhodl v internetové aukci prodat vůbec první tweet, který byl na tuto sociální síť umístěn. Napsal jej on osobně a 21. března 2021 oslaví 15 let od publikování. Obsahově nijak zajímavý není, nicméně jeho prvenství a unikátnost z něj dělají velmi cenné zboží. Dražba prvního tweetu zatím zaznamenala nejvyšší nabídku v hodnotě dva a půl milionu dolarů.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006