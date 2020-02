Smolná náhoda: Telefon zapadl do sedadla a bylo z toho nouzové přistání

Zní to skoro neuvěřitelně, ale i takové věci se občas přihodí. Jednomu cestujícímu v business třídě letu z Velké Británie na Floridu se podařilo velmi kuriózním způsobem zapříčinit nouzové přistání letadla. Během letu mu do záhybů sedadla zapadl smartphone (všichni víme, jak to dokáže být záludné) a nakonec z toho byl pořádný poprask. Muž totiž netušil, že mu telefon vypadl, a při sklápění opěradla se mu podařilo mobil přelomit. Následkem toho začal přístroj doutnat. Toho si všimli ostatní cestující a upozornili na to členy palubního personálu. Doutnající telefon v letadle pak přinutil pilota okamžitě přistát na blízkých Bermudách. Nebylo totiž vyloučeno, že může explodovat baterie.

Pilot musel nouzově přistát zhruba dvě hodiny před plánovaným příletem na Floridu. Z paluby byli vykázání všichni cestující a nastoupit museli hasiči. Ti doutnající telefon našli a zabezpečili. Celkové zpoždění letu pak po vyřešení problému činilo tři hodiny. Experti se shodují, že reakce pilota byla naprosto správná. Jakýkoli požár na palubě letadla je extrémně nebezpečnou záležitostí a dostat jej na zem je v takovém případě úkolem číslo jedna. Doutnající telefon může být za jiných okolností relativně “v pohodě”, ale v letadle se kritičnost takové situace násobí.

Jak byste se asi cítili v kůži cestujících?

Zdroj: DailyMail UK