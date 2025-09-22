Hackeři zešíleli. Teď hrají kultovní střílečku i na elektronické cigaretě Hlavní stránka Zprávičky Vývojář rozběhl DOOM na elektronické cigaretě - hardware za 750 korun streamuje tuto legendární hru Aspire PIXO má ARM procesor a 64 KB RAM, což stačí na zobrazení přes USB Komunita portuje DOOM kam se dá už 30 let, letos přibyly i chytré hodinky a auto-diagnostika Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 To si tak sedíte v hospodě, vytáhnete elektronickou cigaretu a místo kouření spustíte DOOM. Zní to jako vtip, ale přesně tohle teď funguje díky projektu jednoho zapáleného vývojáře. A není to zdaleka jediný bizarní hardware, na kterém letos legendární střílečka ožila. Třicetiletá tradice technologického masochismu Aspire PIXO: nejlevnější herní platforma světa? Proč vlastně kalkulačky frčí mezi studenty Co bude další? Tipujeme chytrou pračku Třicetiletá tradice technologického masochismu DOOM z roku 1993 se stal něčím jako „Hello World“ pro hackery s příliš volným časem. Zatímco normální programátoři testují nový hardware blikající LED diodou, tihle maniaci rovnou portují celou hru. Je to vlastně logické – DOOM má otevřený zdrojový kód, minimální nároky a každý ho zná. Za ty roky se hra objevila na těhotenských testech, chytrých žárovkách IKEA, bankovních terminálech i na displeji traktoru John Deere. Někdo dokonce rozběhl DOOM v DOOMu – na počítači uvnitř samotné hry. To už je meta level, který běžný smrtelník nepochopí. Aspire PIXO: nejlevnější herní platforma světa? Nejnovější přírůstek do sbírky podivností je vaporizér Aspire PIXO za 30 eur. Na první pohled obyčejná e-cigareta, ale pod kapotou se skrývá ARM čip PY32F403XC. S pouhými 64 KB operační paměti by to na skutečné hraní nestačilo ani omylem, ale na příjem streamovaného obrazu přes USB? V pohodě. Vývojář s přezdívkou atc1441 vytvořil vlastní firmware a nástroj VapeCloudStreamer, který posílá obraz z počítače na miniaturní LCD displej cigarety. Rozlišení 323 × 173 pixelů není nic moc, ale poznáte, že je to DOOM. A o to jde. Technicky vzato je to podvod – hra běží na počítači, cigareta jen zobrazuje. Ale komunita už spekuluje o nativním portu. S trochou optimalizace a ořezání textur by to mohlo jít. Koneckonců, původní DOOM běžel na 386ce se 4 MB RAM. Proč vlastně kalkulačky frčí mezi studenty Zatímco e-cigareta je novinka, vědecké kalkulačky jsou mezi hackery evergreen. Modely Casio nebo Texas Instruments mají dostatečný výkon a hlavně – učitelé je na hodinách tolerují. Student „počítá“ derivace, ve skutečnosti hraje DOOM nebo Tetris. Na Redditu pravidelně přibývají návody, jak na kalkulačku dostat nejen hry, ale i emulátory Game Boye nebo NESu. Některé modely zvládnou i přehrávání videa. Za pár tisíc korun máte univerzální zábavní centrum maskované jako školní pomůcka. Co bude další? Tipujeme chytrou pračku Kam až tohle šílenství dojde? Letos se DOOM objevil na flipper Zero (hackerský gadget velikosti klíčenky), na infotainmentu Tesly Model S a dokonce na osciloskopu za půl milionu. Není to jen o technické výzvě. Je to způsob, jak si komunita dokazuje, že proprietární hardware není pevnost. Když dokážete na cigaretě spustit třicetiletou hru, co vám brání udělat s tím zařízením cokoliv jiného? Na čem dalším jste viděli běžet DOOMa? Zdroj: Reddit, notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář doom Hacker kalkulačka Mohlo by vás zajímat 5 důvodů, proč si vypínat Wi-Fi v mobilu Jana Skálová 1.11.2024 Hackeři napadli robotické vysavače, které se prodávají i v Česku. Na uživatele sprostě pořvávali Adam Kurfürst 13.10.2024 "Na tom videu jsi ty?" Ne, útok hackerů přes Messenger. Víme, jak se bránit Marek Houser 10.1.2022 Pomůžete s blokováním ruských webů? Stačí otevřít tuto stránku (i z mobilu) Marek Houser 26.2.2022 Nový trik hackerů simuluje poruchu displeje. Nabízí falešný antivirus a děsí uživatele. Jak nepodlehnout? Jana Skálová 9.12.2024 Mobily s Androidem jsou v ohrožení, jde po nich nebezpečný virus. Jak se nenachytat? Jana Skálová 31.10.2024