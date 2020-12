Společnost Doogee oficiálně představila telefon S59 Pro. Ten nabízí přímo obrovskou baterii, extrémní odolnost, skvělou cenu, hlasité reproduktory a mnoho dalšího. Samozřejmě se kvůli ceně muselo snižovat jinde. Například displej nebo čipset nejsou tím, čím by se telefon chlubil. Pro někoho, kdo často pracuje v terénu a telefon mu neustále padá pod bagr se však jedná o ideální nákup.

Doogee S59 Pro oficiálně

Značka Doogee je známá hlavně tím, že vyrábí telefony, které jsou velice odolné. Telefon splňuje certifikaci IP68 a IP69K a nechybí ani podpora rukavic pro displej. Výrobce taktéž tvrdí, že do telefonu dostal 2 W reproduktor, který je nejhlasitější ze všech smartphonů na světě. Dokáže vyprodukovat zvuk až o 100 dB, což je poměrně úctyhodná hodnota. Kvalita na tom ale nejspíše nebude nejlépe.

Pod kapotou nám tiká dva roky starý čipset MediaTek Helio P22, kterému sekundují 4 GB RAM a 128 GB úložiště. To lze rozšířit pomocí microSD karty až do kapacity 256 GB. Společnost tvrdí, že telefon vydrží až 18 hodin při hraní her nebo přehrávání videa, 50 hodin přehrávání audia a 768 hodin v pohotovostním režimu. Je celkem škoda, že výrobce neuvádí dobu nabíjení. Na přední straně nalezneme 5,7″ LCD panel s rozlišením 1520 x 720 pixelů. Nachází se na něm také kapkovitý výřez se selfie kamerkou.

Doogee S59 Pro Review And Features

Na zadní straně se nachází čtyři fotoaparáty, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 16 megapixelů a má světelnost f/1,8. Dále se zde nachází 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač, 2 megapixelová makro kamerka a další 8 megapixelový snímač, pravděpodobně teleobjektiv. Telefon si lze předobjednat na Aliexpressu za 200 dolarů, což je asi 4 300 korun.

Kdo by využil takový telefon?