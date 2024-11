Máte-li registrovanou doménu, mohou na vás cílit doménové podvody

Přijde e-mail s upozorněním, že se někdo snaží registrovat podobnou doménu

Součástí e-mailu je nabídka ochrany. Celé je to ale podvod

Pokud vlastníte českou doménu, může se k vám dostat nabídka, kterou je těžké odmítnout. Kontaktuje vás “registrátor domén” s tím, že někdo zažádal o registraci vaší domény, ale na jiné doméně nejvyššího řádu. Pokud vlastníte například doménu www.mojedomena.cz, přijde vám upozornění, že se někdo snaží zaregistrovat si doméno www.mojedomena.com. Součástí upozornění je nabídka přednostní registrace.

Tento email nese spoustu znaků sociálního inženýrství. Obsahuje nátlak, nutí k rychlému rozhodnutí, upozorňuje na škody, které mohou nastat, jako je ohrožení pověsti nebo ztráta návštěvnosti. Pro laika by mohlo být snadné zpanikařit. A pokud dotyčný nezná procesy registrace domén a běžné ceny, může se ještě zaradovat, že jsou na světě tak hodní lidé, kteří mu chtějí pomoci.

Podvodný email

Celé je to samozřejmě nesmysl. Úplně hlavní věc je, že registrace domén probíhá stylem kdo dřív přijde, ten dřív mele. Pokud se nejedná o nějakou registrovanou ochrannou známku, což náš případ rozhodně není, nikdo se s vámi nebude bavit. Za druhé je v nabídce registrace na 10 let. To jsem kdysi udělal u jedné své domény, když byla opravdu výhodná akce, ale – a to je třetí věc – 7500 Kč bez DPH za 10 let není dobrá nabídka. Pokud byste na nabídku reagovali, v nejlepším případě by skutečně došlo k přesměrování domény .com na vaši hlavní doménu na 10 let. V horším byste přišli o peníze a nestalo by se nic.

Poznámka Všimněte si nesouladu podpisu a e-mailové adresy odesílatele.

Pokud podobný e-mail dostanete, neodpovídejte a neklikejte na žádné odkazy, které v něm mohou být. Můžete si ale ověřit, jestli je www.vasedomena.com dostupná. V našem případě to tak bylo, takže jsem okamžitě doménu .com a k ní ještě .eu zaregistroval. Pouze na rok a za obě domény jsem dal asi polovinu toho, co požadoval podvodník. Přesměrování na hlavní doménu jsem si zařídil sám.

Tip: pokud vás zajímá, kdo má nějakou doménu registrovanou, můžete použít nástroj WHOIS. Pro české domény ho provozuje NIC, pro ostatní například IANA.

Znáte další doménové podvody?

