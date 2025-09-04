Dolby Vision 2 je tu! Vyřeší to, co nenávidí každý filmař a brzy se dostane do nových televizí Hlavní stránka Zprávičky Dolby představilo druhou generaci své HDR technologie Vision s umělou inteligencí a chytřejším zpracováním obrazu Novinku jako první nasadí Hisense do svých RGB Mini-LED televizorů s čipem MediaTek Pentonic 800 Dolby Vision 2 přijde ve dvou verzích – prémiové Max a standardní pro běžné televizory Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Po více než deseti letech od uvedení původní verze se Dolby Vision dočkal nástupce. Druhá generace přichází s pořádnou dávkou umělé inteligence a slibuje, že konečně vyřeší letitý problém příliš tmavých HDR scén. A pozor – filmařům dává do ruky nástroj, jak zabránit nenáviděnému „mýdlovému efektu“ při vyhlazování pohybu. AI se postará o obraz podle toho, co zrovna sledujete Konec mýdlové opery? AI se postará o obraz podle toho, co zrovna sledujete

Srdcem Dolby Vision 2 je technologie, kterou firma nazývá Content Intelligence. Jde v podstatě o chytré algoritmy, které analyzují, co právě sledujete, a podle toho upraví nastavení obrazu. Nejde přitom jen o rozpoznání, jestli koukáte na film nebo sport – systém bere v potaz i osvětlení místnosti a typ vašeho televizoru.

Nejzajímavější novinkou je funkce Precision Black. Ta řeší věčný problém HDR obsahu – scény, které jsou prostě příliš tmavé na to, abyste v nich něco viděli. Dolby slibuje, že jejich řešení zachová tvůrčí záměr režiséra, ale zároveň zajistí, že i v osvětleném obýváku uvidíte, co se děje v temných koutech obrazu. Podobně funguje i Light Sense, který pomocí senzorů sleduje okolní světlo a přizpůsobuje tomu jas a kontrast. Konec mýdlové opery? Authentic Motion chce zachránit filmový dojem

Vyhlazování pohybu je prokletí moderních televizorů. Zapnete si film a najednou vypadá jako levný seriál natočený na video. Tom Cruise před lety dokonce natočil video, kde prosí diváky, aby tuhle funkci vypnuli.

Dolby teď přichází s řešením jménem Authentic Motion. Jde prý o první nástroj na světě, který dává tvůrcům kontrolu nad vyhlazováním pohybu – a to dokonce na úrovni jednotlivých záběrů. Filmaři tak budou moci určit, kde je vyhlazení žádoucí (třeba při panoramatických záběrech) a kde by kazilo atmosféru. Zní to jako konečně rozumný kompromis mezi plynulým obrazem a zachováním filmového dojmu.

Dvě verze pro různé peněženky

Dolby se poučilo z minulosti a rovnou rozděluje Vision 2 na dvě kategorie. Dolby Vision 2 Max dostanete pouze v těch nejdražších televizorech – ty využijí všechny vychytávky včetně pokročilého tone mappingu a speciálních optimalizací. Obyčejná verze Dolby Vision 2 pak zamíří do mainstreamu s osekanými, ale pořád užitečnými funkcemi. Hisense bude první, Samsung jako vždy chybí První vlaštovkou bude Hisense, který novou technologii nasadí do svých RGB Mini-LED televizorů. Ty poběží na čipu MediaTek Pentonic 800, který jako první hardwarově podporuje všechny funkce Dolby Vision 2. Kdy přesně se tyto modely dostanou na trh, zatím nevíme – Hisense slibuje oznámit termíny později. Špičková MiniLED TCL telka v super akci! Má jas až 2600 nitů, 144Hz frekvenci a ozvučení Bang & Olufsen Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Francouzská mediální skupina CANAL+ už také potvrdila podporu – jejich filmy, seriály i živé sportovní přenosy postupně dostanou metadata pro Dolby Vision 2. To je důležité, protože bez obsahu by byla sebelepší technologie k ničemu. Pikantní je, že Samsung opět stojí stranou. Korejský gigant tvrdošíjně podporuje pouze HDR10+ a Dolby Vision ignoruje. Je otázka, jestli jim tahle strategie dlouhodobě vyjde – zatímco LG, Sony, TCL a desítky dalších značek Dolby Vision používají, Samsung zůstává v opozici sám.

Zpětná kompatibilita zachována, ale s háčkem

Dobrou zprávou je, že současný obsah v Dolby Vision bude fungovat i na nových televizorech s Vision 2. Stejně tak nový obsah půjde přehrát na starších televizorech – jen nevyužijete všechny vylepšení. Dolby potvrdilo, že dodatečná metadata jednoduše starší televizory ignorují.

To znamená, že si nemusíte dělat starosti o kompatibilitu své sbírky 4K Blu-ray disků nebo streamovacích služeb. Všechno bude fungovat jako doteď, jen majitelé nových televizorů dostanou něco navíc.

Co říkáte na Dolby Vision 2?

Zdroj: Dolby Dolby Atmos HDR IFA Televize