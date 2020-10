Google Dokumenty dosáhly v Obchodě Play obří mety. Také jste přispěli?

Aplikace Dokumenty Google patří mezi nejoblíbenější a také nejpoužívanější nástroje tohoto amerického giganta. Na poli online editace textových editorů včetně týmových úprav v podstatě ani nemá konkurenci. Dokazuje to i nedávné překročení významného milníku v oficiální databázi s aplikacemi. Obchod Play a jeho statistika před pár hodinami zaznamenaly, že Dokumenty Google mají nyní už přes miliardu stažení. Tento praktický kancelářský nástroj se tak dostává do královské společnosti několika desítek dalších aplikací.

Do jaké společnosti se Dokumenty z pohledu statistik dostaly? V tabulce pro aplikace s miliardou až pěti miliardami stažení jsou například s Instagramem, Messengerem či Skypem. Tyto nástroje, stejně jako Dokumenty, přitom nejsou v telefonech běžně předinstalovány. Na rozdíl třeba od Google Fotek nebo klávesnice Gboard, které toto privilegium často mají. Dokumenty mají miliardu stažení jako jeden z mála Google nástrojů, který nebývá předinstalován.

Jak to vypadá o kategorii výš? V rozhraní pěti až deseti miliard stažení je například WhatsApp, YouTube, Gmail, Google Disk nebo Facebook. Je ještě něco nad nimi? Ano. Samotné GMS neboli Mobilní Služby Google byly do telefonů nainstalovány ve více než 10 miliardách případů. Může za to automatická přítomnost v drtivé většině Android mobilů a také jejich časté resetování. Android zařízení je přitom asi “jen” 2,5 miliardy. Vše výše uvedené se pochopitelně týká jen Obchodu Play.

Přispěli jste také? Kolikrát už jste Google Dokumenty stahovali?

