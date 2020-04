“Dobíjejte kredit online!” apeluje T-Mobile. Většina lidí pořád chodí do trafik

Český operátor T-Mobile vyzývá zejména své zákazníky, aby se snažili co nejvíce vyhýbat pohybu venku a osobnímu kontaktu s dalšími lidmi. Aniž by musel na hraně etiky sledovat své klienty v mobilní síti, přišel teď s celkem znepokojivou statistikou. Z evidence dobíjení kreditu na SIM karty zjistil, že dvě třetiny zákazníků stále chodí vyřizovat tuto záležitost “ven”. Tedy do trafik, obchodů a na benzinové pumpy. T-Mobile se snaží změnit zvyky při dobíjení u svých zákazníků speciální nabídkou. Ta spočívá v bonusu 50 % k nabité částce. Podobně to ostatně dělají i zbylí dva čeští operátoři. Jak se ale ukazuje, pro některé taková motivace není dostatečná. Případně o ní neví, nebo mají odpor k řešení věcí online. Dobíjení přes internet vzrostlo za poslední týdny jen o 4 procentní body.

„Chtěli bychom apelovat na všechny Twist uživatele, že kvůli dobití kreditu nemusí opouštět bezpečí svého domova. Navýšit kredit na své předplacené kartě si mohou u nás přímo na webu, v mobilní aplikaci nebo jim může dobít on-line někdo z jejich blízkých,“ říká k dobíjení u T-Mobile Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků. On-line dobíjení umožňují svým klientům také některé banky prostřednictvím svých bankovních aplikací nebo internetového bankovnictví z počítačů. Tento způsob je v aktuální situaci také bezpečný, nicméně u těchto metod nezíská zákazník od operátorů zmíněné bonusy.

jak dobíjíte kredit v současné situaci? Pomáháte s tím i vašim blízkým?

Zdroj: TZ