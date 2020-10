Do redakce dorazil Google Pixel 5 5G. Co vás nejvíce zajímá?

Po Pixelu 4a nám do redakce konečně dorazil také vlajkový model Google Pixel 5 5G. My jsme tradičně vložili do telefonu okamžitě SIM kartu a začínáme ho používat jako naše primární zařízení. Přibližně za týden se tak můžete těšit na plnohodnotnou recenzi, kde se zaměříme na spoustu aspektů. Jednou z hlavních věcí, na kterou se chceme zaměřit bude čipset Snapdragon 765G, respektive zda dokáže obstát ve vlajkovém telefonu.

Do redakce dorazil Google Pixel 5 5G

Google Pixel 5 5G disponuje 6″ OLED panelem s rozlišením 2340 x 1080 pixelů a 90 Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně nalezneme kromě čtečky otisků prstů také 12,2 megapixelový hlavní fotoaparát a také 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač. Hlavní snímač dokáže natáčet 4K video při 60 FPS, což jistě potěší a o výdrž se stará 4080 mAh baterie. V útrobách nám tiká již výše zmíněný Snapdragon 765G v kombinaci s 8 GB RAM.

Help at the Speed of 5G | Introducing the new Pixel 5 and Pixel 4a with 5G

Systémem je stejně jako v případě Pixelu 4a čistý Android 11. Již ze začátku můžeme říct, že telefon působí v ruce hodnotněji než jeho odlehčená verze, avšak má zvláštní povrchovou úpravu. Přesto, že je zde dominantní hliník se uprostřed nachází plast, což je patrné zejména po poklepání prstem. Samozřejmě to jinak udělat ani nešlo a to kvůli bezdrátovému nabíjení, ale s ničím podobným jsme se ještě nesetkali. Telefon je pocitově také o něco těžší, ale to snad není nic výjimečného. Pixel 4a je totiž opravdu lehký telefon. V komentářích tedy můžete rozvinout diskuzi a ptát se na cokoliv. V recenzi se pak tradičně budeme snažit na všechny vaše dotazy odpovědět.

Co vás zajímá ohledně Pixelu 5?