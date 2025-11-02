Akční kamera DJI Osmo Pocket 3 má velký senzor a pokročilou stabilizaci, teď za ni utratíte historicky nejméně peněz Hlavní stránka Zprávičky DJI Osmo Pocket 3 dostupná za historicky nejnižší cenu 10 490 Kč v rámci Black Friday Kompaktní kamera nabízí 1" CMOS snímač s 4K/120fps videem a 3osou stabilizací Na Alze aktuálně skladem s 25% slevou z původní ceny 13 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Populární kapesní kamera DJI Osmo Pocket 3 je v rámci Black Friday akce na Alze dostupná za historicky nejnižší cenu 10 490 Kč. Původní cena při uvedení na trh v roce 2023 činila 13 990 Kč, takže aktuální nabídka představuje slevu 3 500 korun. Velký snímač v malém těle DJI Osmo Pocket 3 disponuje 1palcovým CMOS snímačem, který je výrazně větší než u předchozí generace. To mu umožňuje zachytit dokonalejší záběry v podmínkách se zhoršeným osvětlením. Kamera dokáže natáčet video v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu, což umožňuje vytvářet kvalitní zpomalené záběry. Fotografie pořizuje v rozlišení 9,4 Mpx. Zařízení váží 179 gramů a rozměry činí 139,7 × 42,2 × 33,5 mm. Součástí je 2palcový OLED dotykový displej s rozlišením 556 × 314 pixelů, který lze otáčet mezi horizontální a vertikální orientací. Mechanická tříosá stabilizace zajišťuje plynulé záběry i při pohybu. UŠETŘÍM NA AKČNÍ KAMEŘE DJI Funkce pro kreativní tvorbu Kamera podporuje 10bitový D-Log M pro profesionální barevnou korekci a HLG HDR pro vyšší dynamický rozsah. Funkce ActiveTrack 6.0 automaticky sleduje vybraný objekt a udržuje ho v záběru. Systém rozpoznává obličeje a dokáže upravit kompozici pomocí dynamického rámování. DJI Osmo Pocket 3 obsahuje tři integrované mikrofony pro stereofonní záznam zvuku s redukcí větru. Kamera podporuje přímé připojení dvou vysílačů DJI Mic 2 přes WiFi/Bluetooth pro nahrávání rozhovorů. K dispozici je také USB-C port pro připojení externích mikrofonů nebo sluchátek. Mezi kreativní režimy patří SpinShot pro 180stupňové otočení, Motionlapse pro časosběrné snímky, 4násobný digitální zoom a panoramatické fotografie. Kamera podporuje živé vysílání a lze ji použít jako webkameru pro videohovory. Výdrž baterie a rychlé nabíjení Integrovaná baterie s kapacitou 1 300 mAh umožňuje nahrávat až 116 minut videa v 4K/60fps nebo 166 minut v 1080p/24fps. Nabíjení je mimořádně rychlé – na 80 procent kapacity se kamera nabije za 16 minut, plné nabití trvá 32 minut při použití 65W nabíječky. KOUPIT DJI OSMO POCKET 3 Pro delší natáčení lze dokoupit bateriovou rukojeť Battery Handle s kapacitou 950 mAh, která prodlouží výdrž o dalších 62 procent. Rukojeť obsahuje USB-C port a závit 1/4″ pro připojení na stativ. Pro koho je DJI Osmo Pocket 3 ideální? Kamera se hodí pro vlogery a tvůrce obsahu na sociální sítě díky kompaktním rozměrům a otočnému displeji. Cestovatelé ocení nízkou hmotnost a dlouhou výdrž baterie. Zařízení je vhodné i pro začínající filmaře, kteří chtějí kvalitní stabilizované záběry bez nutnosti nosit velký gimbal. V balení základní verze najdete kameru, ochranné pouzdro, USB-C kabel a řemínek na zápěstí. Dostupná je také varianta Creator Combo za 13 590 Kč, která navíc obsahuje bateriovou rukojeť, mini stativ a širokoúhlý objektiv. Pořídili byste si DJI Osmo Pocket 3 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce akční kamera alza Black Friday česko DJI Kamera Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024