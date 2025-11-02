TOPlist

Akční kamera DJI Osmo Pocket 3 má velký senzor a pokročilou stabilizaci, teď za ni utratíte historicky nejméně peněz

  • DJI Osmo Pocket 3 dostupná za historicky nejnižší cenu 10 490 Kč v rámci Black Friday
  • Kompaktní kamera nabízí 1" CMOS snímač s 4K/120fps videem a 3osou stabilizací
  • Na Alze aktuálně skladem s 25% slevou z původní ceny 13 990 Kč

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.11.2025 06:00
Ikona komentáře 0
DJI Osmo Pocket 3 v ruce nahravajici zenu u zabradli

Populární kapesní kamera DJI Osmo Pocket 3 je v rámci Black Friday akce na Alze dostupná za historicky nejnižší cenu 10 490 Kč. Původní cena při uvedení na trh v roce 2023 činila 13 990 Kč, takže aktuální nabídka představuje slevu 3 500 korun.

Velký snímač v malém těle

DJI Osmo Pocket 3 disponuje 1palcovým CMOS snímačem, který je výrazně větší než u předchozí generace. To mu umožňuje zachytit dokonalejší záběry v podmínkách se zhoršeným osvětlením. Kamera dokáže natáčet video v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu, což umožňuje vytvářet kvalitní zpomalené záběry. Fotografie pořizuje v rozlišení 9,4 Mpx.

DJI Osmo Pocket 3 senzor velikost

Zařízení váží 179 gramů a rozměry činí 139,7 × 42,2 × 33,5 mm. Součástí je 2palcový OLED dotykový displej s rozlišením 556 × 314 pixelů, který lze otáčet mezi horizontální a vertikální orientací. Mechanická tříosá stabilizace zajišťuje plynulé záběry i při pohybu.

UŠETŘÍM NA AKČNÍ KAMEŘE DJI

Funkce pro kreativní tvorbu

Kamera podporuje 10bitový D-Log M pro profesionální barevnou korekci a HLG HDR pro vyšší dynamický rozsah. Funkce ActiveTrack 6.0 automaticky sleduje vybraný objekt a udržuje ho v záběru. Systém rozpoznává obličeje a dokáže upravit kompozici pomocí dynamického rámování.

DJI Osmo Pocket 3 obsahuje tři integrované mikrofony pro stereofonní záznam zvuku s redukcí větru. Kamera podporuje přímé připojení dvou vysílačů DJI Mic 2 přes WiFi/Bluetooth pro nahrávání rozhovorů. K dispozici je také USB-C port pro připojení externích mikrofonů nebo sluchátek.

DJI Osmo Pocket 3 render zepredu

Mezi kreativní režimy patří SpinShot pro 180stupňové otočení, Motionlapse pro časosběrné snímky, 4násobný digitální zoom a panoramatické fotografie. Kamera podporuje živé vysílání a lze ji použít jako webkameru pro videohovory.

Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Integrovaná baterie s kapacitou 1 300 mAh umožňuje nahrávat až 116 minut videa v 4K/60fps nebo 166 minut v 1080p/24fps. Nabíjení je mimořádně rychlé – na 80 procent kapacity se kamera nabije za 16 minut, plné nabití trvá 32 minut při použití 65W nabíječky.

KOUPIT DJI OSMO POCKET 3

Pro delší natáčení lze dokoupit bateriovou rukojeť Battery Handle s kapacitou 950 mAh, která prodlouží výdrž o dalších 62 procent. Rukojeť obsahuje USB-C port a závit 1/4″ pro připojení na stativ.

Pro koho je DJI Osmo Pocket 3 ideální?

Kamera se hodí pro vlogery a tvůrce obsahu na sociální sítě díky kompaktním rozměrům a otočnému displeji. Cestovatelé ocení nízkou hmotnost a dlouhou výdrž baterie. Zařízení je vhodné i pro začínající filmaře, kteří chtějí kvalitní stabilizované záběry bez nutnosti nosit velký gimbal.

V balení základní verze najdete kameru, ochranné pouzdro, USB-C kabel a řemínek na zápěstí. Dostupná je také varianta Creator Combo za 13 590 Kč, která navíc obsahuje bateriovou rukojeť, mini stativ a širokoúhlý objektiv.

Pořídili byste si DJI Osmo Pocket 3 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024