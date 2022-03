Disney Plus chystá velmi levné předplatné. Lákalo by vás?

Do Česka, ale i řady dalších evropských zemí v létě dorazí služba Disney+, která se pravděpodobně rozroste o další předplatné. To by mělo být na poměry streamovacích služeb velice levné a nalákat tak potenciální zákazníky ke koupi.

Disney Plus nabídne ještě levnější předplatné

Momentálně vychází předplatné Disney+ na 7,99 dolarů měsíčně, tedy nějakých 190 Kč. Nejnovější informace však naznačují, že bude k dispozici ještě levnější předplatné, jehož cena by neměla překročit 5 dolarů, tedy nějakých 120 Kč. V této verzi se budou objevovat reklamy, což ale není nic neobvyklého. Podobný model představilo v USA hned několik velkých hráčů jako Discovery, Warner Media či Paramount.

Streaming this Month | Disney+

Web The Information navíc tvrdí, že lidem reklamy nevadí a levnější verze s výskytem reklam jim vyhovuje. Zatím není jasné, kdy se nový model objeví. Dá se ale očekávat, že bude nejprve dostupný v USA a k nám se dostane až později.

Jak se těšíte na Disney+?

Zdroj: theinformation.com