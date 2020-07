Kdy bude i v Česku dostupné Disney Plus? Existuje přibližný harmonogram

Americká společnost The Walt Disney Company vlastní skrze několik dceřiných firem velkou spoustu značek. Minimálně Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic nebo 20th Century Fox zná jistě každý. S takovým arzenálem seriálového a filmového obsahu se dá samozřejmě velmi efektivně nakládat a proto firma ke koni loňského roku spustila streamovací platformu Disney+. Ta přímo konkuruje třeba HBO Max nebo Netflixu. První zemí, ve které se služba testovala, bylo Nizozemsko. Ostrý start se pak pochopitelně týkal také USA. Momentálně se vysílání týká šestnácti zemí a jak asi tušíte, Česká republika mezi nimi zatím není. Existuje ovšem harmonogram, kterým se můžeme při vyhlížení této platformy řídit. Jaké je tedy datum spuštění Disney+ v ČR? Podívejte se na aktuální přehled dostupnosti a plánovaných spuštění.

Aktuální dostupnost Disney+

Austrálie Japonsko Rakousko Monako Kanada Nizozemsko Francie Nový Zéland Německo Španělsko Indie Švýcarsko Irsko Velká Británie Itálie USA

Spuštění naplánované na 15. září

Belgie Lucembursko Dánsko Norsko Finsko Portugalsko Irsko Švédsko

Harmonogram pro další oblasti

Východní Evropa v prvním pololetí roku 2021

Latinská Amerika v prvním pololetí roku 2021

Asie a Pacifik postupně během let 2020 a 2021

Ze seznamů je patrné, že datum spuštění Disney+ v ČR může být v příštím roce. A to za předpokladu, že spadá do východoevropské skupiny. Od americké firmy by takové zařazení asi nebylo úplně překvapivé. Každopádně se ale může stát, že se dočkáme i o něco dříve. V seznamech totiž není například ani Polsko, které je jinak považováno za významnou zemi při uvádění služeb a produktů. Možná bychom se s ním mohli “svézt”. Na české mutaci webu je zatím možné jen přihlásit se k odběru novinek.

Zdroj: acentral