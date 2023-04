Disk Google má konečně srozumitelnější přesouvání souborů

I když patří Disk Google alias Google Drive k nejpopulárnějším cloudovým a kancelářským nástrojům na světě, rozhodně je na něm stále co vylepšovat. Pravidelní uživatelé by nejspíš souhlasili, že trochu nešikovné je například přesouvání souborů či složek z jednoho místa na druhé a následné uspořádání. To se ale aktuálně mění a bude nově vypadat o něco lépe a sloužit trochu logičtěji.

“Zavádíme vylepšení webového nástroje pro výběr umístění na Disku Google, které vám umožní rychle a efektivně vybrat umístění pro uspořádání souborů a složek. Aktualizace zahrnují nové vizuální prostředí a užitečné návrhy při přesouvání souborů a složek nebo přidávání zástupců k položkám na Disku,” uvádí Google příjemnou novinku na svém blogu. Popisuje také jednotlivé změny či novinky:

Nové karty Navrženo, S hvězdičkou a Všechna místa pro snadnější navigaci. Je možné se zde pohybovat vpřed i vzad ve složkové struktuře.

Podrobnosti o cestách k vybraným složkám, možnost vytvoření nové složky a grafické upozornění, pokud něco přesouváte do prázdné složky.

Navrhovaná umístění a možnost odmítnutí návrhu, čímž se okamžitě odstraní ze seznamu.

Přidání nového tlačítka Přesunou do řádku s názvem složky pro rychlejší práci.

Nové označení složek “pouze k zobrazení” a vysvětlení, proč může při přesouvání souboru dojít k chybě. Například proto, že nejste vlastníkem souboru.

Nové přesouvání a uspořádání začal Google zavádět 12. dubna a už byste ho asi měli na desktopu vidět. Všichni uživatelé by měli změnu pocítit do patnácti dní. Týká se jak firemních profilů, tak i osobních účtů.

