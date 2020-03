Taky vám spadl Discord? Populární komunikátor pro hráče měl masivní výpadek

Nejoblíbenější komunikační platforma pro hráče měl před pár minutami vážné problémy. Služba Discord se potýkala s výpadkem serverů a miliony naštvaných uživatelů a tak byly bez spojení. Autoři softwaru informaci potvrdili poté, co lidé začali pátrat po odpovědích na Twitteru. “Moc se omlouváme za problém s připojením. Věnujeme se tomu a pracujeme na opravě. Doufáme, že budeme v nevidět zpět! Co kdybyste zatím zkusili desktopovou aplikaci?” reagoval Discord na kritiku uživatelů na Twitteru. Další se ale okamžitě přidali, že nefunguje vůbec žádná varianta komunikátoru. Discord měl výpadek také na webu. Na něm byl vidět pouze tento útržek HTML kódu:

<Error>

<Code>AccessDenied</Code>

<Message>Access denied.</Message>

<Details>

Anonymous caller does not have storage.objects.list access to discord.

</Details>

</Error>

Služba má momentálně kolem 300 milionů uživatelů a jde o největší a nejpopulárnější online komunikátor pro hráčskou komunitu. Je dostupná mimo jiné i v podobě mobilní aplikace. Globální výpadek nástroje Discord se dá přirovnat třeba k nedostupnosti sociálních sítí. Hráči po celém světě byli pochopitelně velmi naštvaní.

Zdroj: Twitter