Zanedlouho se dočkáme představení nové generace telefonu Xperia 5. Známý leaker Evan Blass se už však postaral o to, že s předstihem známe kompletní design Sony Xperia 5 II. Díky tomu můžeme vidět, že se v podstatě jedná o zmenšenou verzi modelu Xperia 1 II. Několik rozdílů se však dá najít.

Design Sony Xperia 5 II zůstává téměř nezměněn

Na zadní straně si můžete všimnout loga ZEISS T*, které už však nedoplňuje senzor hloubky ostrosti, který se na modelu Xperia 1 II nachází pod logem. Chybějící 3D ToF senzor by měla být jediná změna u Xperia 5 II. Zbytek fotoaparátů už by pak měl být identický. Potěší také to, že zůstává hardwarové tlačítko spouště fotoaparátu. Sony už je v podstatě jediným výrobcem, který se této funkce nezbavil. Všimnout si můžete i jednoho extra tlačítka navíc.

Přesné využití tohoto tlačítka není známé. Předchozí generace Xperia 5 měla rovněž jedno extra tlačítko, které sloužilo k zapínání/vypínaní telefonu, protože čtečka otisků prstů na boku nefungovala jako mačkatelné tlačítko. Nedá se však předpokládat, že by tomu bylo tak i u Xperia 5 II, ostatně když tento problém byl vyřešen i u mnohem levnějšího modelu Xperia 10 II. Řadu uživatelů rovněž potěší návrat 3,5mm audio konektoru, který se nachází na vrchní straně.

Bohužel neznáme přesnou velikost displeje. Nicméně dříve tento rok se spekulovalo nad velikostí 5,6 až 5,8 palců, což by bylo poměrně kompaktní vzhledem k tomu, jak je displej protáhlý a šlo by pravděpodobně o nejmenší 5G telefon na trhu. Představení telefonu Sony Xperia 5 II bychom se měli dočkat 17. září v 9 hodin ráno.

Sony Xperia 8 Lite oficiálně: zastaralý čipset, starý Android a vysoká cena čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Těšíte se na kompaktní vlajkový model od Sony?

Zdroj: gsmarena.com