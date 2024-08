Deadpool a Wolverine: Když vstoupíte potřetí do stejné řeky (recenze filmu)

Deadpool a Wolverine je filmem, na který se spousta diváků velice těší

První díl přišel jako blesk z jasného nebe a získal velikou popularitu

Nebyla laťka posazena až příliš vysoko?

Studio Marvel po dlouholetých úspěších ságy Avengers nemá v posledních měsících na růžích ustláno. Zatímco ještě donedávna platilo, že prakticky každý jejich počin byl úspěšný a přinášel obrovské zisky, poslední dobou zájem diváků poklesl. Není mým cílem rozebírat důvody tohoto stavu, berme to jako fakt. Marvel upínal naději na žhavé želízko v ohni, třetí pokračování filmu s Deadpoolem v hlavní roli. První dva filmy měly nečekaný a neuvěřitelný úspěch a od Marvelu je to prakticky sázka na jistotu.

Tato recenze je určena hlavně potenciálním divákům, kteří viděli předchozí filmy a nejsou si jistí, jak se s postavou Deadpoola porval Marvel pod taktovkou Disney. Pokusím se přiblížit dojmy ze sobotní projekce Deadpool a Wolverine (Cinema City Brno – Olympia, Dolby Atmos, titulky), aniž bych prozradil něco z děje.

Deadpool & Wolverine | Official Trailer | In Theaters July 26

Film začal po asi 25 minutách reklam (za tohle film nemůže, ale Cinema City, vzpamatuj se!) pěkně zostra. Znělka Marvelu okořeněná Deadpoolovým zpěvem je skvělá a hned první scéna přivítá diváky typickým Deadpoolovským humorem. Nechybí humor, nadsázka, vulgarity, ani akce. Deadpool oslovuje diváky, nijak nezastírá, že se jedná o film. Ano, toto, jsme zažili už dřív, je to něco, co v tomto filmu očekáváme. Problém je, že tentokrát mně to přišlo trochu laciné.

Ne, nevadí mně ostré výrazy. Kdyby ano, nešel bych na Deadpoola do kina. Ale ocenil bych, kdyby byly ve filmu zakomponovány nápaditěji. Často jsem měl pocit, že výrazy „FU*K“ se objevují, jen aby se objevovaly. A český překlad mohl být také nápaditější. Mnohokrát zvolený překlad „pi*a“ mně nepřišel dostatečně vhodný.

Deadpool, Wolverine a pes Hlavní postavy První asi polovina filmu se po skvělém začátku zmítá v podprůměru. Ukazuje civilní život Deadpoola, který není moc zajímavý. Zhruba před polovinou film dostane spád, objeví se další postavy a děj se přenese na nové místo. Najednou je divák zahlcen smrští narážek na jiné filmy, objevují se staronové postavy a Deadpool se dostává do svého živlu. Nezmínil jsem Logana/Wolverina. Je těžké ho zmínit a neprozradit nic z děje. Řeknu jen, že zatímco výkon postavy Deadpoola je kolísavý, Wolverine podává výkon konstantně skvělý. Jeho postava prochází vývojem a je uvěřitelná, vzbuzuje emoce. Vychutnejte si Netflix naplno! Tato 3 rozšíření vám zpříjemní sledování Wolverine Další postavy a odkazy Nelze opomenout hlavního záporáka a záporačku. Zatímco hlavní záporák je neskutečně slizký a nudný, záporačka „má koule“. Vývoj postav sice pozorovatelný není, minimálně u záporačky se ale postupně odkrývá její minulost a pochopíme její pohnutky. Jak jsem už zmínil, ve filmu je hodně narážek a postav z jiných filmů. To ocení fanoušci, ale pokud jste některé filmy vynechali – a pozor, tady se prolínají už dva komixové světy! – můžete mít problém se orientovat. Že vám unikne vtípek v podobě narážky, se dá přežít. Ale když celý film netušíte, kdo je ta či ona postava, protože jste daný film zrovna neviděli, je to trochu problém. Tohle se ale vleče všemi filmy z MCU. Mrzí mě, že nezvykle malý prostor dostala „slepá Al“. A dialog o koksu se navíc s geniálním výčtem názvů nábytku z Ikey z prvního dílu nedá srovnávat. Oslava Zvuk a dabing Já byl na verzi v původním znění, kamarád, který šel na dabovanou verzi, si stěžoval, že postavy mají jiné dabéry. Co chci ale pochválit, je soundtrack. Zvolené písničky hodně zlepšily celkový zážitek. Stejně tak zvuk byl vyladěný tak akorát, ani neohlušoval, ani jsem nemusel napínat uši. Potitulkové scény Pokud do kina půjdete, určitě zůstaňte v křeslech, dokud se nerozsvítí světla. Během titulků běží na okraji záběru povedená střihová scéna, která se mně opravdu líbila. A nebudete muset čekat na druhou, plnoformátovou potitulkovou scénku, které se směju doteď. Decentralizované a nezávislé Android novinky na Mastodon. Vyzkoušej Deadpool v Hondě Rozpočet a tržby Deadpool je sázka na jistotu. Už první díl trhal rekordy, ale trojka se dokonce umístila na první pozici mezi nepřístupnými filmy.

Film Datum vydání Rozpočet Zisky (otvírací víkend USA) Zisky (celosvětově) Deadpool 12. února 2016 58 milionů USD 132 milionů USD 777 milionů USD Deadpool 2 18. května 2018 110 milionů USD 125 milionů USD 785 milionů USD Deadpool a Wolverine 18. května 2018 200 milionů USD 205 milionů USD Závěr Jak na mě tedy Deadpool a Wolverine působil? Řekněme, že nelituju, že jsem do kina šel. Půjdu podruhé? Skoro určitě ne. Úplně ten film neodsuzuju, ale nadšení, jaké doprovázelo první dva díly, rozhodně chybí.

Projekce Na dojem z filmu má vliv kino, kde je promítán. Já byl v Cinema City v brněnské Olympii na projekci 2D Dolby Atmos.

Hodnocení redakce: 70 %

Hodnocení na ČSFD: 85 %

Jak se Deadpool a Wolverine líbil vám?

Zdroj: vlastní, Disney, ČSFD