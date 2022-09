Známe datum představení pro Google Pixel 7 a Pixel Watch

Když společnost Google v rámci své květnové konference I/O představila několik nových produktů v čele s telefonem Pixel 6a, nechala si na závěr prezentace také několik drobnějších poznámek a slovních oznámení, že nás další zajímavé kousky ještě čekají později v letošním roce. Mezi vyhlíženými produkty jsou například první plnohodnotné Google hodinky Pixel Watch se systémem Wear OS nebo vlajkové telefony z další generace Pixel 7. Nyní už víme, kdy k jejich odhalení dojde. Google zveřejnil datum na Twitteru.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022