Xiaomi má dle několika zdrojů připravovat další Redmi Note 12. Tedy zástupce aktuální generace extrémně populárních smartphonů této značky. Novinka má nést jméno Redmi Note 12 Turbo a pokud se dosavadní informace potvrdí, přinese opravdu velmi zajímavou výbavu. Jaká konkrétní esa může vytasit z rukávu?

Další Redmi Note 12 s novým Snapdragonem?

O tom, že Xiaomi – respektive jeho značka Redmi – připravuje další Redmi Note 12, tentokrát s přídomkem “Turbo”, již před pár dny informoval poměrně známý leaker Kacper Skrzypek. Ani ten však neměl podrobnější informace o připravované novince než její název a to, že bude využívat čipset od Qualcommu. Nyní na něj navázal další, v minulosti již prověřený, zdroj vystupující pod přezdívkou “digital chat station” na čínské sociální síti Weibo. Podle něj by novinka měla disponovat 6,67″ OLED panelem o FullHD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Další informace se pak vztahují k fotoaparátům na zádech telefonu, respektive jejich snímačům. Ty by měly mít rozlišení 50, 8 a 2 MPx.

Co je ale ještě zajímavější, Redmi Note 12 Turbo by údajně měl disponovat dosud nepředstaveným čipsetem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. U něj se očekává, především výrazný posun v efektivitě. Oproti současnému Snapdragonu 7 Gen 1, který se mimochodem ještě ani nestačil příliš rozšířit, by tak nová generace měla být úspornější. Tyto informace pak zní o to zajímavěji, když je spojíme s předpokládanou nadstandardní kapacitou baterie 5 500 mAh. Podporováno by pak mělo být také 67W nabíjení. Nemalá má být i maximální kapacita interního úložiště – 512 GB. Operační paměť by pak měla mít až 12 GB, zde bychom ale očekávali zapojení virtuální RAM.

O případné dostupnosti ani ceně zatím informace nemáme. Nicméně je poměrně pravděpodobné, že pokud by se další Redmi Note 12 vydal do světa, bude na globálním trhu vystupovat pod jiným jménem.

Jak by se vám líbilo takto vybavené Redmi Note 12 Turbo?

Zdroj: 91mobiles.com