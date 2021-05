Díky nově vydanému podcastu s leakerem a novinářem Maxem Weinbachem máme další informace o telefonech Pixel 6 a Pixel 5a. V tomto článku si tak shrneme vše podstatné, co z úst toho člověka zaznělo. Pojďme na to.

Další informace o telefonech Pixel 6 a 5a

Pojďme začít čipsetem označovaným interně jako Whitechapel. Dle Maxe nebude tak výkonný jako aktuálně nejvýkonnější čipsety (Snapdragon 888 nebo Exynos 2100). Bude sice vyráběn pomocí 5nm technologie, ovšem co se hrubého výkonu týče, bude se pohybovat někde mezi Snapdragonem 865 a Snapdragonem 888. To snad nebude žádná překážka. I loňská “osmšestpětka” má výkonu více než dostatek a tak nás budou zajímat i jiné prvky.

Unikátností čipsetu bude fakt, že v něm kromě jiného nalezneme NPU (Neural Processing Unit) a ISP (Image Signal Processor). Ty sice nejsou v rodinách Pixelů úplnou novinkou, ale v loňským modelech zřejmě za účelem snížení nákladů zcela chyběly. Na zadní straně dle všeho nalezneme 50 MPx hlavní a 8 MPx ultraširoký snímač s 5x zoomem. Co se týče barevných variant, dle Weibnacha dostaneme na výběr z oranžové, zelené, stříbrné a černé verze.

Google Pixel 6 Pro – Taking On Samsung

Další interní zprávy sdělují, že Google bude mít co se marketingové kampaně týče podobný rozpočet jako má pro své vlajkové lodě Samsung. Vypadá to tedy, že je Google ze svého telefonu (či prototypu) nadšený a věří, že když se dostane lidem do podvědomí tak půjde o jeden z nejlepších telefonů letošního roku.

Jak se těšíte na nový telefon od Googlu?