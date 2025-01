Pozor na překupníky! Neplaťte za dálniční známku víc, než musíte

Reklama

Pokud chcete jet po dálnici, musíte mít až na výjimky platnou dálniční známku. Při nákupu ale můžete narazit na to, že míst, kde se dá dálniční známka koupit, je hodně. A někde zaplatíte víc, než je třeba.

Elektronickou dálniční známku je možné koupit od 1. prosince 2020 na webové adrese https://edalnice.cz, na některých čerpacích stanicích a u České pošty. Problém je, že když do vyhledávače zadáte výraz „dálniční známka“, protože kdo se má pamatovat, jak přesně je ta adresa, ukáže vám Google i jiné weby. Zvláště pro cizince to může být matoucí.

Jedná se totiž o překupníky, kteří mají ceny nasazené o něco výš, než jsou oficiální. Zdůvodňují to třeba tím, že známku koupí za vás, přestože ve skutečnosti vyplňujete stejný formulář jako na oficiálních stránkách. Jiný překupník připočítává „ekologický poplatek“ a tvrdí, že za každou koupenou známku zasadí strom apod.

Všimnete si bez upozornění malého textu, který dálniční známku úplně zbytečně zvýší? Web se snaží co nejvíc napodobit oficiální prodejní místo. To je ale také možnost, jak může stát s překupníky bojovat. Zaregistroval vzhled stránek jako průmyslový vzor, což mu dává do rukou páku, jak na ně vyzrát.

Je třeba si uvědomit, že se nejedná přímo o podvod. Dálniční známka vám přijde a bude platit. Ale bude vás stát víc, než je nutné. A jestli někdo opravdu zasadí strom? To nedokážeme zjistit.

Seznam překupnických webů

Je třeba si uvědomit, že seznam nebude vyčerpávající. Nové stránky mohou snadno vznikat, některé zaniknou. Při nákupu se mějte na pozoru a používejte oficiální nákupní místo. Odkazy s pochopitelných důvodů neuvádíme jako klikací.

digitalniznamka.cz

wegenvignetten.nl

vignet-specialist.nl

koopjouwvignet.nl

www.vintrica.com/cz

digitale-vignette-online.cz

vignette-tschechien.de

www.e-vignette.cz

e-vignettes.com

www.vignetim.com

czdalnice.cz

czdalnici.cz

www.cze-vignette.com

czechvignette.cz

www.dalnicka.cz

eshop.mtx.cz

www.e-dalnicni.cz

edalnici.cz

czedalnici.cz

etolls.eu

www.czdalnice.com

www.elektronicka-dalnicni-znamka.cz

dalnicniznamka.cz

www.czedalnice.cz

Dálniční známka u nás a v zahraničí

Říkáte si, že na to nikdo neskočí? Je třeba si uvědomit, že se na tyto stránky mohou dostat i cizinci, kteří už vůbec netuší, jak se může ta správná doména jmenovat. Uvedeme zde tedy adresy, kde se kupují dálniční známky pro několik okolních zemí:

Stát Web Česko https://edalnice.c Slovensko https://eznamka.sk Rakousko https://shop.asfinag.at Maďarsko https://nemzetiutdij.hu Švýcarsko https://via.admin.ch Slovinsko https://evinjeta.dars.si

Víte, kde se kupuje dálniční známka i v zahraničí?

Zdroj: Ministerstvo dopravy