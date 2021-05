Chcete platit jen za skutečnou rychlost internetu? Mrkněte na tohle

Osmistránkový dokument, který si můžete prohlédnout v galerii a je také v originále k dispozici online, je dalším krokem úřadu v oblasti kontroly a osvěty kolem dodržování letošních nových pravidel. Podle nich musejí poskytovatelé zejména garantovat několik nově stanovených procentuálních hladin reálných rychlosti v porovnání s těmi inzerovanými. Co pravidla definují a na co by si měli zákazníci dávat pozor?

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o tom, co je velká trvající a velká opakující se odchylka a jaký je vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů.

Zdroj: ČTÚ