Nejnovější úniky od The Verifier a YouTube iUpdate odhalují zajímavé funkce nadcházejících Apple Watch. Dle nich brzy nalezneme čtečku otisků prstů v jablečných hodinkách. Samotné Touch ID má být ukryto v korunce, nikoliv v displeji.

Díky tomu budou pohodlnější například mobilní platby a to zejména pro ty uživatele, kteří mají na svých hodinkách PIN kód. Kromě toho mají tyto hodinky nabídnout zlepšenou odolnost proti vodě, díky čemuž by mohli jableční uživatelé s hodinkami plavat. Současné Series 5 disponují certifikací IPX7.

Samotný systém watchOS 7 má kromě jiného přinést také lepší hlasové ovládání, snímání kyslíku v krvi a nativní sledování spánku. Kromě těchto spekulací The Verifier tvrdí, že by mohl Apple příští rok představit hodinky, které mají mít Touch ID přímo v displeji, ale to bychom zatím dosti předbíhali. Každopádně pokud se k takovému kroku Apple uchýlí, dá se očekávat, že čtečku otisků přinesou do hodinek i ostatní výrobci.

Ocenili byste čtečku otisků prstů i v hodinkách?

Zdroj: gsmarena.com