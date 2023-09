Crime Boss: Rockay City je česká FPS střílečka se slavnými herci

Titul bohužel nemá češtinu (dabing ani titulky)

Nyní si jej můžete až do pondělí vyzkoušet zdarma

Česká hra Crime Boss: Rockay City je s námi již od března letošního roku. Recenze mohou napovědět, že se ji rozhodně nepodařilo naplnit vysoké ambice, avšak pokud jste se na očekávanou akci, v níž se objevuje mimo jiné třeba i Chuck Norris těšili a nechcete riskovat, že vás po několika minutách přestane bavit, máte možnost ji zkusit po omezenou dobu zdarma.

Titul Crime Boss: Rockay City je FPS střílečkou připomínající v mnoha ohledech například Payday. Ve hře si budete sestavovat vlastní tým zločinců, gunplay však dle recenzí úplně nenadchne. I přes fakt, že jde o českou hru vychází bez dabingu a dokonce i bez titulků, což je rozhodně škoda.

Crime Boss: Rockay City – Official Launch Trailer

Crime Boss: Rockay City je nyní zdarma ke stažení na Epic Games Store pro PC a také na konzolích Xbox Series X/S. Platí od čtvrtka až do pondělí (konkrétně do 9:00), takže pokud přes víkend nemáte co dělat, můžete v ní klidně pár hodin utopit a až na základě vašeho zážitku se rozhodnout, zda budete do titulu investovat své peníze. Hru je navíc možné koupit se 30% slevou, takže vás namísto 940 Kč vyjde na docela rozumných 658 Kč.

Vyzkoušíte Crime Boss: Rockay City zdarma?

Zdroj: Epic Store