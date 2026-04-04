Maličký soundbar pod monitor za 1 351 korun! Creative Stage SE zvukem překvapí

Creative Stage SE je kompaktní 2.0 soundbar pod monitor s výkonem 48 W, Bluetooth 5.3 a USB zvukem Původně 1 589 Kč, s kódem AUDIOVIDEOTYDNY15 za 1 351 Kč Přes 2 000 prodaných kusů a hodnocení 4,4/5 — ideální náhrada za mizerné reproduktory v monitoru

Jakub Kárník Publikováno: 4.4.2026

Pokud vám z monitoru hraje zvuk jako z plechovky a nechcete na stole dvě bedýnky s kabely, Creative Stage SE je na Alze za 1 351 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY15. Jeden kompaktní soundbar, který zasunete pod monitor, připojíte přes USB nebo Bluetooth — a okamžitě slyšíte rozdíl. Není to audiofilská sestava, ale za ty peníze to není špatná volba. Co za to dostanete S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako náhrada vestavěných reproduktorů v monitoru — pro práci, filmy, hry i konference.⚠️ Zvažte, že je to 2.0 bez subwooferu — hluboké basy nečekejte. A lesklý povrch sbírá otisky a prach.💡 Za 1 351 Kč dostanete 48W soundbar s USB digitálním zvukem, Bluetooth 5.3 a praktickým ovládacím kolečkem.

Co za to dostanete Měniče Racetrack zvládají čisté středy a srozumitelné dialogy — technologie Clear Dialog vytahuje hlasy nad ostatní zvuky, což oceníte u filmů i videohovorů. Režim Surround rozšiřuje zvukovou scénu pro hry a filmy. Funkce Tone Adjustment přepíná mezi teplejším a jasnějším zvukovým profilem. Ovládací kolečko na boku je podle recenzentů to nejlepší na celém soundbaru — hlasitost jde nastavit jedním prstem, bez hledání dálkového ovladače. Připojení přes USB dává stabilní digitální zvuk z PC nebo notebooku, Bluetooth 5.3 poslouží pro streamování z telefonu. V balení je i dálkový ovladač a napájecí adaptér (bez něj soundbar nefunguje). S čím počítat Je to 2.0 bez subwooferu — pasivní basový zářič přidá zvuku trochu hutnosti, ale na hluboké basy to nestačí. Při vyšší hlasitosti se občas ozvou limity. Konektory trčí dozadu a soundbar potřebuje cca 4 cm od zdi. Chybí analogový AUX vstup. A ten lesklý povrch — magnet na otisky a prach, na tom se shodne skoro každý recenzent.

Čím ozvučujete svůj setup — vestavěnými repráky, soundbarem, nebo klasickými bedýnkami?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi