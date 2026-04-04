TOPlist

Maličký soundbar pod monitor za 1 351 korun! Creative Stage SE zvukem překvapí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.4.2026 20:00
Ikona komentáře 0
creative stage se jpg

Pokud vám z monitoru hraje zvuk jako z plechovky a nechcete na stole dvě bedýnky s kabely, Creative Stage SE je na Alze za 1 351 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY15. Jeden kompaktní soundbar, který zasunete pod monitor, připojíte přes USB nebo Bluetooth — a okamžitě slyšíte rozdíl. Není to audiofilská sestava, ale za ty peníze to není špatná volba.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako náhrada vestavěných reproduktorů v monitoru — pro práci, filmy, hry i konference.
⚠️ Zvažte, že je to 2.0 bez subwooferu — hluboké basy nečekejte. A lesklý povrch sbírá otisky a prach.
💡 Za 1 351 Kč dostanete 48W soundbar s USB digitálním zvukem, Bluetooth 5.3 a praktickým ovládacím kolečkem.

Co za to dostanete

Měniče Racetrack zvládají čisté středy a srozumitelné dialogy — technologie Clear Dialog vytahuje hlasy nad ostatní zvuky, což oceníte u filmů i videohovorů. Režim Surround rozšiřuje zvukovou scénu pro hry a filmy. Funkce Tone Adjustment přepíná mezi teplejším a jasnějším zvukovým profilem. Ovládací kolečko na boku je podle recenzentů to nejlepší na celém soundbaru — hlasitost jde nastavit jedním prstem, bez hledání dálkového ovladače.

Připojení přes USB dává stabilní digitální zvuk z PC nebo notebooku, Bluetooth 5.3 poslouží pro streamování z telefonu. V balení je i dálkový ovladač a napájecí adaptér (bez něj soundbar nefunguje).

S čím počítat

Je to 2.0 bez subwooferu — pasivní basový zářič přidá zvuku trochu hutnosti, ale na hluboké basy to nestačí. Při vyšší hlasitosti se občas ozvou limity. Konektory trčí dozadu a soundbar potřebuje cca 4 cm od zdi. Chybí analogový AUX vstup. A ten lesklý povrch — magnet na otisky a prach, na tom se shodne skoro každý recenzent.

Čím ozvučujete svůj setup — vestavěnými repráky, soundbarem, nebo klasickými bedýnkami?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024