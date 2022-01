I do ČR možná nečekaně dorazí výkonnější Samsung mobily

O procesorech ve vlajkových telefonech značky Samsung už se toho v posledních měsících a letech napsalo a namluvilo hodně. Na některých privilegovaných trzích jsou mobily této korejské značky vybaveny nekompromisním špičkovým čipsetem Snapdragon od amerického Qualcommu, zatímco v jiných regionech (včetně Evropy a tedy i ČR) pohání přístroje procesor Exynos z dílny Samsungu. I přes veškeré námitky a petice tomu mělo být stejně i letos při uvedení série Galaxy S22, ale teoreticky nakonec nebude.

Společnost Samsung před několika málo hodinami zrušila plánovanou prezentaci procesoru Exynos 2200, který měl po několika evolučních úpravách ambice vyrovnat se “konkurenčnímu” Snapdragonu (v tomto případě Snapdragon 8 Gen 1). Proč se uvedení neuskutečnilo? Mluví se o technické nepřipravenosti nového čipsetu. Za běžných okolností a u jiných výrobců by taková zpráva zájemce o telefony nejspíš zklamala a vyděsila. Tady to může být paradoxně úplně naopak.

Korea Snapdragon

US Snapdragon

Europe Snapdragon

Exynos 2200 is G.O.N.E.

(It might be released later, but I'm sure that it's not going to be in Galaxy S22 series.)

