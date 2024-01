Apple brzy vypustí do světa nový vesmírný sci-fi seriál

Constellation vypadá v prvním traileru skvěle

První tři epizody vyjdou už 21. února

Apple sci-fi seriály umí a naštěstí v jejich tvorbě hodlá pokračovat. Očekávaný sci-fi seriál Constellation se před pár dny dočkal prvního traileru, který vypadá naprosto fantasticky a už brzy si jej budeme moci vychutnat v našich obývácích. Na platformu zamíří už 21. února, tedy za necelý měsíc.

Objektivně je potřeba říct, že ačkoliv procházela platforma Apple TV Plus slabším obdobím, už od svého počátku měla několik vlakových lodí, které stály za to. A možná až překvapivě hodně z nich spadá do žánru sci-fi, důkazem jsou počiny jako Silo, Nadace nebo For All Mankind. Popkulturního obsahu z vesmíru všeobecně není úplně hodně, ať už se bavíme o hrách, filmech nebo seriálech a Constellation vypadá velmi slibně. Trailer poukazuje na parádní audiovizuální zpracování, zajímavě vypadá také zápletka a spousta nejasností okolo ní. To vše zaštiťuje nekompromisní herecké obsazení – Noomi Rapace, Jonathan Banks, Michel Diercks či James D’Arcy.

Constellation — Official Trailer | Apple TV+

Seriál si odbyde svou premiéru již 21. února, v tento den vyjdou naráz tři epizody, poté bude vycházet každou středu jeden díl. Celkem se dočkáme osmi epizod, bohužel ale není jasné, zda vyjde druhá série. To bude samozřejmě záviset na celkovém úspěchu. Streamovací platforma vychází na 199 korun měsíčně.



