Chytrá lednice Samsung působí jako sci-fi! Co je to Family Hub a jak funguje v praxi? Hlavní stránka Články Samsung Family Hub proměňuje lednici v centrum chytré domácnosti s 21,5" dotykovým displejem Vnitřní kamera ukáže obsah lednice na mobilu i když jste v obchodě, dveře otevřete pouhým dotykem Model RS90F66BEFEO spadl z 57 tisíc na přibližně 40 tisíc korun Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Chytrá domácnost už dávno není jen o světlech a termostatech. Samsung s konceptem Family Hub posunul hranice toho, co může běžný domácí spotřebič nabídnout. Americká lednice s 21,5″ dotykovým displejem, vnitřní kamerou a napojením na celý ekosystém chytré domácnosti zní jako sci-fi – ale je to realita, kterou si můžete pořídit domů. Co je Family Hub? Family Hub je Samsungem vyvinutý koncept, který z lednice dělá komunikační a organizační centrum domácnosti. Srdcem systému je velký dotykový displej integrovaný přímo do dveří, který nahrazuje magnety, lístečky s nákupními seznamy i tablet přilepený na lednici. Na displeji můžete zobrazovat rodinný kalendář, psát poznámky ostatním členům domácnosti, prohlížet fotografie nebo sledovat počasí. Během vaření si pustíte recept z YouTube nebo hudbu ze Spotify. A díky propojení s aplikací SmartThings máte přehled o všech kompatibilních spotřebičích v domácnosti – od pračky přes robotický vysavač až po klimatizaci. View Inside: nakukněte do lednice odkudkoli Jedna z nejpraktičtějších funkcí Family Hub je vnitřní kamera. Ta automaticky pořizuje snímky obsahu lednice pokaždé, když zavřete dveře. Fotky se synchronizují s mobilní aplikací SmartThings, takže když stojíte v obchodě a přemýšlíte, jestli máte doma ještě mléko nebo vajíčka, stačí se podívat do telefonu. Z displeje na lednici můžete snímky rovnou využít – oříznout konkrétní potravinu a přidat ji do nákupního seznamu, nastavit datum spotřeby nebo poslat poznámku ostatním členům rodiny. Nákupní seznamy se synchronizují s telefonem, takže je máte vždy po ruce. KOUPIT SAMSUNG LEDNICI Kamera zabírá horní dvě police chladničky, takže kompletní přehled o celém obsahu nemáte. Pro rychlou kontrolu základních zásob ale funkce funguje spolehlivě. Auto Open Door: otevírání bez rukou Model RS90F66BEFEO přináší funkci Auto Open Door – dveře otevřete pouhým dotykem senzoru. Žádné madlo, žádné tahání. Lehce se dotknete podsvíceného senzoru na dveřích a motor je sám otevře. V praxi to oceníte víc, než byste čekali. Když máte ruce od těsta, plné tašek z nákupu nebo prostě špinavé od vaření, nemusíte řešit, jak lednici otevřít bez toho, abyste ji umazali. V aplikaci SmartThings si můžete nastavit, jak široce se mají dveře otevírat – buď úplně doširoka (zůstanou otevřené), nebo jen částečně (automaticky se po chvíli zavřou). Senzory jsou na obou dveřích podsvícené, takže je najdete i potmě. Absence klasických madel navíc dodává lednici čistý, moderní vzhled. SmartThings: ovládání odkudkoli Propojení s aplikací SmartThings otevírá další možnosti. Z telefonu můžete měnit teplotu v chladničce i mrazničce, sledovat spotřebu energie, dostávat upozornění na otevřené dveře nebo na nutnost výměny vodního filtru. Funkce AI Energy analyzuje vaše zvyky a automaticky upravuje chod kompresoru tak, aby šetřila energii – Samsung udává úsporu až 10 % oproti běžnému provozu. Můžete si nastavit měsíční limit spotřeby a lednice se sama postará o jeho dodržení. SmartThings Food pak nabízí správu zásob s daty spotřeby a doporučuje recepty na základě toho, co máte v lednici. Pro rodiny, které chtějí omezit plýtvání jídlem, je to užitečná funkce. Hlasový asistent Bixby Family Hub integruje hlasového asistenta Samsung Bixby. Můžete se ho ptát na počasí, přidávat položky do nákupního seznamu nebo ovládat nastavení lednice hlasem. Nejnovější verze rozumí i složitějším příkazům a pamatuje si kontext konverzace. Důležité upozornění: Bixby není dostupný v češtině. Podporuje angličtinu, němčinu, francouzštinu a další jazyky, ale pro české uživatele to znamená nutnost používat cizí jazyk nebo se spolehnout na dotykové ovládání. Lednice sama o sobě: co nabízí RS90F66BEFEO Family Hub je sice hlavní lákadlo, ale pod kapotou je RS90F66BEFEO především kvalitní americká lednice s celkovým objemem 614 litrů (389 l chladnička, 225 l mraznička). KOUPIT SAMSUNG LEDNICI Technologie Twin Cooling Plus využívá dva oddělené chladicí okruhy pro chladničku a mrazničku. Výhoda? Pachy se nemísí – sýr v lednici neovlivní zmrzlinu v mrazáku. Každá část má optimální vlhkost a teplotu. Metal Cooling – kovový panel na zadní stěně – pomáhá udržovat stabilní teplotu i při častém otevírání dveří. Během vaření, kdy do lednice saháte každou chvíli, to oceníte. Integrovaný výrobník ledu a dávkovač vody s připojením na vodovodní řad znamená konec plnění nádržek a vylamování kostek z formiček. Voda navíc prochází filtrem, který zachytává nečistoty. Funkce Power Cool a Power Freeze umožňují rychlé zchlazení nebo zmrazení – hodí se po návratu z nákupu nebo když potřebujete rychle připravit led pro hosty. Hlučnost pouhých 34 dB znamená, že lednici v běžném provozu prakticky neslyšíte. A invertorový kompresor s 20letou zárukou slibuje dlouhou životnost. Cena a dostupnost Samsung RS90F66BEFEO měl při uvedení cenu 57 tisíc korun. Aktuálně se dá v akcích sehnat přibližně za 40 tisíc – sleva téměř 30 %. Pro americkou lednici s Family Hub displejem, Twin Cooling a všemi chytrými funkcemi je to výrazně příznivější cena. Pro koho je Family Hub? Samsung Family Hub dává největší smysl pro rodiny, které tráví hodně času v kuchyni a chtějí z ní udělat skutečné centrum domácnosti. Sdílený kalendář, poznámky, recepty na displeji, přehled o zásobách na telefonu – to vše šetří čas a zjednodušuje organizaci. Pro ty, kdo už používají další Samsung spotřebiče nebo Galaxy telefony, je integrace přes SmartThings přirozeným rozšířením ekosystému. Ovládání všech zařízení z jednoho místa má svou logiku. KOUPIT SAMSUNG LEDNICI Pokud vám jde čistě o chlazení potravin a chytré funkce nevyužijete, existují levnější americké lednice se srovnatelným objemem. Ale pokud vás láká představa lednice, která je zároveň tabletem, organizérem i součástí chytré domácnosti – a aktuální cena kolem 40 tisíc vám přijde přijatelná – RS90F66BEFEO je jedna z nejlépe vybavených voleb na trhu. Máte zkušenosti s Family Hub nebo chytrou lednicí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Máte zkušenosti s Family Hub nebo chytrou lednicí?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…