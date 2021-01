Konkurence: co čekat od nadcházejících iPhonů 12s/13?

Vzhledem k tomu, že občas recenzujeme a sami aktivně používáme některé jablečné produkty vám už nějaký čas tu a tam přinášíme informace a úniky právě od tohoto konkurenta. V tomto článku si shrneme všechny podstatné informace o tom, co čekat od nadcházejících iPhonů 12s/13.

Co čekat od nadcházejících iPhonů 12s/13?

To, jak to bude s názvem není v tuto chvíli zcela jasné. Dle leakera Jona Prossera se budou však nést letošní iPhony označení 12S. Současné telefony od Applu mají maximální kapacitu úložiště 512 GB a to již od roku 2018, kdy byl představen iPhone Xs. Nové modely mají však přinést 1 TB úložiště, po kterém stále volá velké množství jablíčkářů. Prosser dále uvedl, že bude mít nový iPhone menší výřez v displeji. Konkrétně by měl být však menší na výšku a šířka by měla zůstat stejná, což není úplně potěšující zpráva.

iPhone 13 – NEW NOTCH! 1TB storage! EXCLUSIVE LEAKS!

Kromě toho se má v nových iPhonech objevit také čtečka otisků prstů v displeji a to s ohledem na aktuální situaci s koronavirem. Odemykání telefonu za pomocí obličeje je totiž zvlášť na veřejnosti poměrně složité. Face ID má však samozřejmě také zůstat. Vylepšení se samozřejmě dostane také na fotoaparáty. Ultraširoký snímač by měl mít menší světelnost a vylepšení se prý dostane i na teleobjektiv. Analytik Ross Young předpovídá také 120 Hz Pro Motion displej, který můžeme znát třeba z iPadů.

Co na tyto novinky říkáte?