Clicks Communicator je zřejmě nejunikátnější telefon letoška. Má fyzickou klávesnici, audio jack a krásný systém Hlavní stránka Zprávičky Clicks Communicator je netradiční Android s fyzickou QWERTY klávesnicí ve stylu klasických BlackBerry Klávesnice slouží i jako touchpad, otisk prstů je schovaný v mezerníku a chybět nebude ani 3,5mm jack či microSD Cena startuje na 499 dolarech (kolem 10 500 Kč), telefon má dorazit do konce roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 V moři skleněných placek, které od sebe rozeznáte jen podle loga, působí Clicks Communicator jako úkaz z jiné doby. Tenhle kompaktní Android s fyzickou klávesnicí se teď poprvé ukázal v podrobnějším hands-on videu, a tak je dobrá příležitost projít si, čím chce zaujmout — a komu vlastně dává smysl. Co Clicks Communicator nabízí Návrat funkcí, které z telefonů zmizely Háčky a cena Co Clicks Communicator nabízí Základem je skoro čtvercový 4,03palcový AMOLED displej, pod kterým se rozkládá plnohodnotná prosvícená QWERTY klávesnice. Ta umí víc, než jen psát — díky dotykově citlivému povrchu funguje i jako touchpad, takže můžete listovat schránkou nebo webem, aniž byste sáhli na obrazovku. Otisk prstů je důmyslně schovaný v mezerníku a nechybí ani vyhrazené tlačítko pro hlasové diktování či barevná notifikační dioda, která svítí podle toho, kdo vám píše. Software běží na Androidu 17 s vlastním rozhraním postaveným na launcheru Niagara, který místo nekonečné mřížky aplikací sází na přehledný seznam a takzvaný Message Hub sdružující zprávy z různých aplikací na jednom místě. Z hardwaru pak stojí za zmínku 50MPx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, 24MPx selfie kamerka, baterie 4000 mAh a podpora magnetického bezdrátového nabíjení Qi2. Návrat funkcí, které z telefonů zmizely A právě tady je Clicks Communicator nejzajímavější. Za telefonem stojí firma Clicks Technology, kterou proslavily klávesnicové kryty pro iPhone a spoluzaložil ji mimo jiné známý youtuber Michael Fisher alias MrMobile. Jejich první vlastní telefon je vyhlášenou vzpourou proti současným trendům — heslem výrobce je „pro tvoření, ne pro nekonečné scrollování“. Telefon proto křísí výbavu, která z běžných modelů postupně zmizela: 3,5mm sluchátkový jack, slot na microSD karty, notifikační LED diodu i odnímatelný zadní kryt, pod kterým najdete přístup k SIM, paměťové kartě i baterii. Háčky a cena Nadšení je ale namístě krotit. Největším otazníkem je procesor — výrobce zatím prozradil jen to, že jde o 4nm čip MediaTek, konkrétní model ovšem zůstává tajemstvím. U telefonu za 499 dolarů je to docela podstatná neznámá. Připočtěte fakt, že jde o malou firmu a první vlastní zařízení, u kterých se termíny dodání protáhnou, a opatrnost dává smysl. Start prodeje je naplánován na poslední čtvrtletí roku. Pro české zájemce platí dvě věci. Cena 499 dolarů (v rané předobjednávce 399 dolarů, tedy kolem 8 400 Kč) je sice příjemnější než u tisícidolarových vlajek, jenže v Česku telefon oficiálně neseženete, takže počítejte s dovozem a clem. A pozor i na jeden detail: mezi lokalizovanými rozloženími klávesnice je němčina, francouzština nebo arabština, čeština ale chybí. Chybí vám u telefonů fyzická klávesnice, nebo jste si na dotykové displeje dávno zvykli? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 klávesnice Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Jak psát rychleji na telefonu s Androidem? Tohle je 8 tipů pro Gboard (2024) Adam Kurfürst 10.12.2024 Logitech MX Keys S vs. Dell KB700: Kterou klávesnici vybrat? (recenze) Libor Foltýnek 14.11.2024 Tip pro Windows, Mac i Linux: S aplikací Espanso vás psaní na klávesnici začne bavit Libor Foltýnek 1.12.2024 Proč mladí nepíší čárky a tečky? Za vším může být iPhone a jeho klávesnice! Jakub Kárník 12.11.2024 Jak vypnout autokorekci v telefonu? (návod pro začátečníky) Jakub Kárník 17.7.2020