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Claude má výpadek, problémy hlásí tisíce uživatelů (aktualizace: vyřešeno)

  • Generativní nástroj Claude postihnul výpadek
  • Problémy přes DownDetector nahlásilo více než tři tisíce uživatelů
  • Anthropic uvedl, že hlášení prošetřuje

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
6.7.2026 21:32
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Aktualizace (22:08): Společnost Anthropic nasadila opravu, která problémy vyřešila. Všechny systémy služby Claude jsou nyní funkční, hlásí

Generativní nástroj Claude postihnul výpadek. Problémy prostřednictvím služby DownDetector v době psaní článku hlásilo bezmála 3,5 tisíce uživatelů, komplikace potvrdila i společnost Anthropic prostřednictvím webu Claude Status.

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„Vyšetřujeme zvýšený počet chyb na Claude.ai a poskytneme další detaily hned, jakmile to bude možné,“ uvedla firma ve 21:19.

Aktualizace (21:33): Anthropic k případu zveřejnil další informace: „Zjistili jsme problém, který má dopad na službu Claude.ai, a pracujeme na jeho vyřešení. Dalším důsledkem tohoto problému je nemožnost přihlásit se do služby Claude Code prostřednictvím OAuth služby Claude.ai. Co nejdříve vás budeme informovat o dalším vývoji.“

Máte také problémy s Claudem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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