Claude má výpadek, problémy hlásí tisíce uživatelů (aktualizace: vyřešeno) Hlavní stránka Zprávičky Generativní nástroj Claude postihnul výpadek Problémy přes DownDetector nahlásilo více než tři tisíce uživatelů Anthropic uvedl, že hlášení prošetřuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.7.2026 21:32 Žádné komentáře 0 Aktualizace (22:08): Společnost Anthropic nasadila opravu, která problémy vyřešila. Všechny systémy služby Claude jsou nyní funkční, hlásí Generativní nástroj Claude postihnul výpadek. Problémy prostřednictvím služby DownDetector v době psaní článku hlásilo bezmála 3,5 tisíce uživatelů, komplikace potvrdila i společnost Anthropic prostřednictvím webu Claude Status. „Vyšetřujeme zvýšený počet chyb na Claude.ai a poskytneme další detaily hned, jakmile to bude možné,“ uvedla firma ve 21:19. Aktualizace (21:33): Anthropic k případu zveřejnil další informace: „Zjistili jsme problém, který má dopad na službu Claude.ai, a pracujeme na jeho vyřešení. Dalším důsledkem tohoto problému je nemožnost přihlásit se do služby Claude Code prostřednictvím OAuth služby Claude.ai. Co nejdříve vás budeme informovat o dalším vývoji.“ Máte také problémy s Claudem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Claude Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024