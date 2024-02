Mastný displej anebo záda telefonu dovedou být frustrující

V Japonsku mají na čištění mobilů skvělou vychytávku

Nachází se na toaletách a používá UV záření

Znáte to. Ať už se o telefon staráte jakkoliv – dokonce si dáváte i pozor, abyste při jeho používání nejedli čipsy a mastnýma rukama pak nescrollovali TikTokem – stejně skončí umaštěný z obou stran. Zatímco nečistoty na displeji mnohdy brání ideálnímu požitku ze sledování obsahu, se špinavými zády je pěkně nepříjemné telefon držet, což člověka dokáže snadno vytočit. Kdyby tak existoval z pohledu uživatele ekonomicky a časově úsporný způsob, jak mít mobil čistý de facto neustále…

U nás v Česku sice o standard nejde, takže ideálními prostředky stále zůstanou čisticí hadřík a voda, nicméně na japonských toaletách lze najít doslova geniální life hack. Zatímco si umýváte ruce v umyvadle, můžete svůj smartphone umístit do speciální přihrádky, kam zajede a vyčistí se. Během chvíle tak můžete zbavit nečisto a bakterií nejen své ruce, ale také oblíbeného kapesního parťáka.

This Japanese Mcdonalds has a phone cleaner in the bathroom

Za technologií zvanou WOSH údajně stojí tamní společnost WOTA. Její systém prý spoléhá na ultrafialové záření a poskytuje 99% sterilizaci telefonu, zatímco si myjete ruce. Věřím, že nejsem sám, kdo by podobnou vychytávku rád viděl na každém veřejném záchodě. Radši si ale netroufnu hádat, co všechno by se mohlo v důsledku vandalismu uvnitř čisticího zařízení objevit už několik dní po jeho instalaci…

Co děláte pro udržení čistoty svého telefonu?

Zdroj: Facebook