Teprve před pár dny Google představil nové Pixely, které dipsonují čipsetem Tensor, který si nechala americká firma ušít na míru právě těmto telefonům. Třeba takový Apple to dělá od svých počátků a nikdy neodebíral (co se telefonů a tabletů týče) čipsety od firem jako třeba Qualcomm či MediaTek. Zajímavým jménem je také Samsung, který tvoří vlastní čipy Exynos, ovšem ten je nabízí dalším výrobcům jako je třeba vivo. Nyní se podobnou cestou vydává další velký výrobce telefonů.

Nové informace naznačují, že se do výroby vlastního čipu pustí Oppo. Do výroby by se pak mohl dostat už v roce 2023, takže první telefony můžeme očekávat přibližně za 2 nebo 3 roky. Má se jednat o 3nm čipsety z továren TSMC. Jestliže měl Qualcomm (resp. zástupci oddělení Snapdragon) potřebu komentovat na Twitteru to, že si Google vyrábí vlastní čipy, jsme zvědaví jak bude reagovat teď. Pokud se totiž taková zpráva ukáže jako pravdivá, bude jen otázkou času než se tyto čipy objeví také v mobilech realme a OnePlus, kteří spadají pod stejnou společnost.

Co na tento krok říkáte?

Zdroj: androidpolice