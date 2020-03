Co umí chytrý zápisník Rocketbook Everlast? Vyzkoušeli jsme ho za vás

Zapisování poznámek dělí lidi na dva základní druhy. Jedni nedají dopustit na papír a všude s sebou nosí zápisník a pero. Ti druzí v této oblasti skočili rovnýma nohama do světa digitálních technologií a poznámky či náčrty vkládají do aplikací v telefonech a tabletech. Mezi těmito světy existuje i jedno propojení. Můžete si napsat poznámky na papír a pak je pro uchování “cvaknout” telefonem a uložit jako fotku. Tím se dokonale spojuje svět papíru a moderních technologií. Nebo ne? Vlastně je tu čtvrtá možnost. Existuje firma Rocketbook, která stojí za chytrými zápisníky Wave, Fusion a Everlast. Ty se vyznačují tím, že mají mazatelné stránky a jsou díky speciálním prvkům propojitelné s mobilní aplikací. S její pomocí pak můžete ručně vytvořené poznámky a kresby automaticky posílat třeba na cloud nebo do e-mailu. My jsme otestovali poslední jmenovaný model Everlast ve variantě Executive.

Základem je klasické psaní…

Když máte libovolný Rocketbook v ruce, není na něm na první pohled moc znát, že jde o pokročilý zápisník. Má kroužkovou vazbu a chrání ho plastové desky. V našem případě jde o červenou variantu Everlast Executive ve formátu A5. Hned po otočení čelního listu ale na uživatele vykoukne sedm piktogramů, které avizují speciální funkce. Těchto sedm ikon, se kterými funkčnost chytrého zápisníku stojí a padá, je pak přítomno společně s QR kódem u spodního okraje všech 36 stránek. Další zásadní vlastností je, že jednotlivé listy jsou zpracované v unikátní křídové úpravě a v kombinaci se speciálním perem Pilot FriXion (je součástí balení) jsou smazatelné jako třeba známé bílé tabule.

Tečky vás povedou

Každá stránka zápisníku Everlast je pro lepší orientaci a přesnost vybavena rastrem teček. Dražší zápisník Fusion pak poskytuje i jiné šablony, například linky a tabulky. Je trochu škoda, že jsou v tomto ohledu všechny stránky Everlastu stejné. Praktičtější by podle nás bylo, kdyby měla polovina listů tečky a druhá linky. Aby si uživatel mohl vybrat vhodnější variantu pro daný okamžik. Při transportu zápisníku a pera se musíme spolehnout na klasický klip. Netradiční FriXion je odkázaný jen k zavěšení, případně k oddělenému nošení. To šlo asi vyřešit lépe, je tu znát přítomnost dvou rozdílných výrobců.

Na samotném zapisování není extra nic zvláštního. Psaní na téměř plastové listy je samozřejmě o něčem jiném než u propisky a papíru, ale zvykli jsme si rychle. Trochu svazující nicméně může být rychlost schnutí inkoustu. Přímo výrobce doporučuje jej nechat v klidu patnáct sekund, což může být v určitých situacích problematické. Své by o tom mohli vyprávět například leváci. Je to daň, se kterou je potřeba u mazatelného zápisníku počítat. Jakmile máme vše v pořádku napsané, jsme na tom teď vlastně stejně jako u klasického notýsku. V našem případě to tím ale samozřejmě nekončí, protože…



…pak můžeme začít kouzlit s aplikací

Když si chcete na papíře napsané poznámky schovat do telefonu, logicky spustíte fotoaparát a uložíte si je ve formě obrázku. Tuto běžnou praktiku firma Rocketbook vzala a povýšila na úplně novou úroveň. Základním nástrojem jsou zmíněné piktogramy, které jsou přítomné jak v zápisníku, tak i v aplikaci. Ptáte se, proč je jich tolik? Jejich množství je právě tím největším kouzlem, které chytrý notýsek umí. V aplikaci si ke každé ikoně přiřadíte konkrétní proces a pak stačí stejnou zakřížkovat před focením stránky. Aplikace tak pochopí, co má s obrázkem udělat. Takto můžete poslat výsledný obraz v PDF či JPG na několik míst. Mezi možnostmi jsou e-mailové adresy (pod jednou ikonou až pět), Google Disk, Evernote, Dropbox, OneNote, OneDrive, Trello, Slack, Box a Fotky Google. Než si jednotlivé ikony manuálně nastavíte, je pod všemi definováno odeslání na základní e-mailovou adresu uživatele.

Hodí se zmínit, že aplikace poskytuje také možnost odeslat a vytisknout šablonu stránky. Když tedy zapomenete zápisník Rocketbook Everlast doma, nebo z nějakého důvodu chcete psát třeba na větší papír ve formátu A4, můžete ho pro spolupráci s aplikací také použít. Pochopitelně jednorázově. A pokud chcete ve firmě pracovat stejným způsobem například na bílé tabuli, mrkněte na Rocketbook Beacons.

Pozor na stíny

Samotné pořízení snímku a jeho následné zpracování a odeslání je celkem rychlé. Mezi ideální podmínky pochopitelně patří dobré světlo, kvalitní senzor v telefonu a nasměrování foťáku kulmo k papíru. Díky černým okrajům a QR kódu nemá pak software potíže ani s úpravou perspektivy a ořezem. Hlavně se vyhýbejte stínům. Výsledek totiž není úplně běžná fotografie, ale jakýsi vysoce kontrastní sken, který se snaží z papíru zvýraznit inkoust a při exportu docílit ideálně černobílého vzhledu (pokud si v menu nepřepnete styl inkoustu). Když si tedy omylem nafotíte třeba stín prstu, můžete pak na “fotce” najít různé duchy nebo dokonce šedé fleky.

Výsledek je skutečně hodně závislý na fotoaparátu telefonu. V našem testu si aplikace trochu překvapivě poradila lépe v šeru, zatímco v přímo nasvětleném prostředí papír “přepalovala” a tenké inkoustové linie rázem mizely. Jak si ale zvyknete na základní podmínky k psaní a focení, pracuje se se zápisníkem Rocketbook Everlast skvěle. Stačí finální zápis doplnit křížkem či křížky na spodku stránky, namířit na ni telefon a zbytek nechat na aplikaci. A pak se můžete pustit třeba i do objevování pokročilých funkcí, které se ukrývají za základními sedmi ikonami.