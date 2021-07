Chytrý prsten Fitbit se prý blíží. Co všechno bude umět?

Společnost Fitbit si nedávno zaregistrovala chytrý prsten, který má sloužit pro lékařské účely. Pro Google, který Fitbit už nějakou dobu vlastní by se mohlo jednat o klíčový produkt. Chytrých prstenů totiž na trhu moc není a když jsou, tak stojí (třeba jako Oura Ring) okolo 300 EUR.

Fitbit chystá chytrý prsten

Web TechRadar informoval o tom, že by měl prsten měřit nejen srdeční tep, ale spoustu dalších údajů jako třeba sledování okysličení krve. To by mělo dle patentů být mnohem přesnější než třeba u chytrých náramků. Dokonce se má dostat také na podporu NFC, takže bychom se teoreticky mohli dočkat také podpory Fitbit Pay.

Podání patentů ještě neznamená, že se produktu skutečně dočkáme ale dává nám to jistou naději. Se svým prstenem má přijít také Apple a spekuluje se také o Samsungu. Možná tedy přijde doba, kdy namísto náramků budeme nosit prsteny, které nám změří stejné údaje.

Nosili byste chytrý prsten?

Zdroj: wareable