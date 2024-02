LIDL zlevnil tyto chytré hodinky na 699 korun! Vyplatí se?

LIDL prodává chytré hodinky značky SILVERCREST už delší dobu

Nyní jedny z nich zlevnily takřka na polovinu, stojí necelých sedm stovek

Umí pouze základní funkce a nelze od nich čekat zázraky

O chytrých hodinkách SILVERCREST z Lidlu jsme vás už jednou informovali, tenkrát však byly v prodeji za plnou cenu tedy, 1 200 korun. Nyní spadla takřka na polovinu, za 699 korun stále nejde o bůhvíjak skvělou koupi, ale pokud z nějakého důvodu preferujete vzhled chytrých hodinek před obyčejným náramkem, nemusí jít o úplně špatnou volbu. Naopak pokud vám náramek nevadí, sáhněte po něčem ověřenějším, třeba Smart Bandu 8 od Xiaomi, který se dá sehnat o stovku dráž.

Zpět ale k hodinkám SILVERCREST, které označuje Lidl jako „fitness hodinky“. Mají 1,4palcový barevný IPS displej a na zadní straně se nachází HR senzor pro měření srdečního tepu. Žádný jiný snímač zde však nenaleznete, takže třeba okysličení krve, které má v dnešní době drtivá většina náramků a hodinek, si zkrátka nezměříte. Oproti konkurenci zde není příliš mnoho sportovních režimů, konkrétně 14, nechybí však ty nejběžnější jako je chůze, běh, cyklistika či plávání.

Hodinky umí zobrazit také notifikace a hovory, ale pouze pasivně, takže s na ně nelze přímo na zápěstí nikterak interagovat. Za zmínku stojí také dálkové ovládání hudby, avšak si budete muset vystačit s tou, kterou máte v mobilu, tento model nemá žádnou vnitřní paměť pro lokální přehrávání. Co se týče výdrže, tu výrobce bohužel nezmiňuje, někteří zákazníci zmiňují, že vydrží 2-3 dny, což také není zrovna moc, s ohledem na to, co hodinky (ne)umí.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Kde koupit: Cena od: 979 Kč Koupit

Za 699 korun asi nelze čekat kvalitní produkt se spoustu funkcí, takže pokud se vám hodinky designově líbí a stačí vám občas změřit nějaký sport, budou možná stačit. Nebo si pár stovek připlaťte a pořiďte si třeba Redmi Watch 3 Active. Přestože jde o nejlevnější hodinky od Xiaomi, budou ve všem mnohem dál.

Koupili byste si chytré hodinky z Lidlu?