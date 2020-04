Sháníte chytré hodinky vhodné i pro seniory? TCL právě jedny představilo

Velká písmena, jednoduché ovládání, několikadenní výdrž a případně SOS tlačítko. To bývají jedny ze základních požadavků na elektroniku, jestliže má být jejím uživatelem senior. Starším lidem je občas těžké vnutit i chytrý telefon, natož tak pokročilé vychytávky jako chytré hodinky. Ale doba pokračuje velmi rychle a tyto světy se potkávají čím dál častěji. Myslí na to i výrobci. Například TCL představilo před několika dny chytré hodinky MOVETIME Family Watch MT40S, které jsou určené primárně právě pro seniory. Disponují přitom všemi zmíněnými vlastnostmi a dalšími užitečnými funkcemi, které by jistě ocenili nejen starší lidé. Už jsou k zakoupení v Česku i na Slovensku.

Chytré hodinky pro seniory TCL MOVETIME Family Watch MT40S

Hlavní specifikace

vyměnitelný řemínek, boční tlačítko pro zapnutí a SOS volání

256 MB RAM + 512 MB úložiště

LTE , GPS, WiFi, Bluetooth, slot na NanoSIM

, GPS, WiFi, Bluetooth, slot na NanoSIM kamera, mikrofon, reproduktor = možnost telefonovat

1,3” displej s rozlišením 240 x 240 pixelů

baterie s kapacitou 600 mAh ( 2 dny standardní výdrž , 5 dní stand-by)

, 5 dní stand-by) čeština

speciální zdravotní a bezpečnostní funkce (rozepsáno v dalším odstavci)

cena 2990 Kč / 119 €

V čem jsou MOVETIME Family Watch MT40S od TCl výjimečné právě v přívětivosti pro seniory? Přehledný 1,3palcový displej nabízí dostatečně velké a snadno čitelné písmo a intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému si s hodinkami porozumějí i ti, kteří mívají obavy z moderních technologií. Díky funkci GPS je také možné sledovat polohu majitele hodinek v reálném čase. Pokud tedy ztratí orientaci, můžete snadno určit jeho polohu na mapě a pomoci mu najít správnou cestu. V případně skutečné nouze nebo ohrožení stačí, když senior podrží SOS tlačítko po dobu tří sekund, a hodinky okamžitě začnou vytáčet předvolená telefonní čísla osob, kterým majitel hodinek důvěřuje a mohou mu pomoci.

Skrze aplikaci je také možné hodinkám svěřit důležité upomínky. I na dálku jde třeba nastavit upozornění na včasné dávkování léků, návštěvu lékaře nebo motivovat k pohybu. Hodinky mají krokoměr, měří ušlou vzdálenost nebo spálené kalorie a mohou seniora i upozornit na dlouhou pohybovou nečinnost. Hodinky dokážou monitoritorovat také kvalitu spánku na základě spánkových cyklů (fáze hlubokého či lehkého spánku). Na kompletní specifikace se můžete podívat na oficiální stránce produktu.

Zdroj: TZ