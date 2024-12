Revoluce v chytré domácnosti! Xiaomi Mijia se propojila s Home Assistant. Co to znamená?

Xiaomi Mijia začala zcela spolupracovat s Home Assistantem

Zařízení od Xiaomi díky tomu půjde ovládat snadněji

Znamená to velké zjednodušení pro uživatele i vývojáře



Čínská společnost Xiaomi chrlí do světa obrovské množství různých chytrých zařízení od mobilních telefonů a tabletů přes kamery až po osobní váhy. Zařídit si chytrou domácnost je proto dnes snazší než kdy dřív. Ale jak na její ovládání? Xiaomi 16. prosince oficiálně oznámilo, že jeho ekosystém Mijia začíná plně kooperovat s platformou Home Assistant (Domácí asistent).

Co to znamená? Především to, že majitelé chytrých zařízení si mohou snadněji začít vytvářet své vlastní scénáře a mít domácnost plně automatizovanou. Home Assistant jakožto open-source systém nabízí nespočet různých možností, snazší ovládání nejrůznějších zařízení a navíc komunikuje se zařízeními nejrůznějších výrobců.

Usnadnění pro vývojáře

Díky tomu, že se Xiaomi rozhodlo propojit svá zařízení naplno právě s Home Assistant, dostanete další možnosti, jak se svou chytrou domácností zacházet. A jak ji lépe využívat ve svůj prospěch. Nebo nyní můžete snadněji experimentovat s pokročilými konfiguracemi a zkoumat plný potenciál internetu věcí (IoT).

A i když Xiaomi avizuje, že jde o skvělé řešení především pro vývojáře a pokročilé uživatele, tak zároveň vyzývá také běžné majitele chytrých zařízení, aby si to vyzkoušeli.

Propojení se děje přes GitHub a jeho velkou výhodou je například to, že zařízení s čínskou lokalizací už nemusíte nutně ovládat přes aplikaci Xiaomi Home nastavenou výhradně na region Mainland China.

Pokud máte nějaká chytrá zařízení od Xiaomi a už jste je zkoušeli dříve propojovat a ovládat s pomocí Home Assistant, možná si říkáte, že se žádná velká změna neudála. Šlo to přece i předtím. Ano, šlo, ale jen omezeně a komplikovaně (typicky přes Bluetooth). Nyní je propojení ekosystému s Home Assistantem kompletní a vše by mělo šlapat jako po drátkách.

Máte doma nějaké chytré zařízení od Xiaomi?

Zdroj: GitHub, Home Assistant, NoMusica